الإمارات تُصادق على بروتوكول مونتريال لعام 2014

رحّب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بمصادقة دولة الإمارات على بروتوكول مونتريال لعام 2014، في خطوة من شأنها تعزيز جهود الردع القانونية العالمية ضد حوادث الركاب التي قد تقع على متن الطائرات.

وقال نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كامل العوضي، في بيان أمس، إن «هذه الخطوة ستمنح السلطات الإماراتية صلاحيات جديدة مهمة لناحية التعامل مع المسافرين غير المنضبطين أو الذين يثيرون حالات شغب على متن الرحلات الجوية المتوجهة إلى الدولة، كما ستسهم في تشجيع الدول الأخرى للانضمام والمصادقة على البروتوكول»، مشيراً إلى أن «الإمارات واحدة من الأسواق الرئيسة في قطاع الطيران، ودولة عضو في مجلس (إيكاو)».