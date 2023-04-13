«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تنطلق في دبي اليوم

تنطلق، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، لتشمل عروضاً ترويجية وتخفيضات كبرى تصل إلى 95%، عبر العديد من مواقع التسوق الإلكتروني في دبي.

وتقام «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» لمدة ثلاثة أيام، حتى 16 أبريل الجاري، بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن «تقويم دبي السنوي» لقطاع التجزئة، وتهدف الحملة إلى تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في المدينة، وتقديم تجربة تسوق إلكترونية فريدة من نوعها.

وأفاد بيان بأنه يمكن للجميع شراء هدايا شهر رمضان وعيد الفطر من المتاجر المشاركة بتخفيضات ضخمة على مجموعة متنوعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية مع العديد من عروض ترويجية لافتة.

وتشمل الصفقات المتميزة المتاحة للمتسوقين عبر الإنترنت العديد من المنتجات، مثل الأزياء ومستحضرات التجميل، وملابس وأدوات العناية بالأطفال، والأحذية، والإكسسوارات، ومستحضرات الرعاية الصحية والأثاث المنزلي.

كما يمكن التعرف إلى جميع العروض والعلامات التجارية المشاركة، والحصول على رمز ترويجي حصري لمزيد من التخفيضات، مع فرصة الفوز بين ثلاثة فائزين بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.greatonlinesale.com.

وتشمل المتاجر والمواقع الإلكترونية المشاركة في التخفيضات الإلكترونية الكبرى: أناس (Ounass)، «نون دوت كوم» Noon.com، «أزاديا» Azadea.com، موقع التسوق 6 ستريت 6thStreet.com، مول الإمارات، «موم ستور» Mom Store، «ذا رد كاربت» The Red Carpet، «في للعطور» V Perfumes، «كارفور» Carrefour.ae، «فيرجن ميغا ستور» Virgin Megastore، «جمبو» Jumbo، «لاكوست» Lacoste، «سنتربوينت» Centrepoint، «بوما» Puma، موقع «نمشي للأزياء» NAMSHI، والعديد من المتاجر والعلامات التجارية الأخرى.

يشار إلى أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتسهم في تعزيز مكانة دبي، وجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.