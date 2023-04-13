48 علامة تجارية لمنتجات الفواكه المجففة في الأسواق

أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم»، على منافذ رئيسة لتجارة التجزئة في دبي والشارقة، وجود نحو 48 علامة تجارية لمنتجات الفواكه المجففة بمختلف أنواعها.

وكشف المسح عن وجود تنوع كبير في منتجات الفواكه المجففة، سواء من حيث الأشكال والأصناف أو دول المنشأ الموردة لها، التي تتصدرها تركيا وتايلاند وإيران والفلبين والولايات المتحدة، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية.

وقال مسؤولون بتجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم»، إن تنوع منتجات الفواكه المجففة في الأسواق المحلية يتناسب مع الجاليات المختلفة للمستهلكين، مشيرين إلى أن تلك المنتجات تشهد طلباً مرتفعاً بنسب مختلفة على مدار العام، يصل إلى أعلى معدلاته خلال الموسم الرمضاني.

أشكال وأصناف

وتفصيلاً، رصد مسح ميداني، أجرته «الإمارات اليوم»، على منافذ رئيسة لتجارة التجزئة في أسواق دبي والشارقة، وجود أكثر من 48 علامة تجارية لمنتجات الفواكه المجففة بمختلف أنواعها.

وأظهر المسح وجود أشكال وأصناف عدة للفواكه المجففة المتوافرة في الأسواق المحلية، إضافة إلى التنوع الواسع في دول المنشأ الموردة لتلك المنتجات.

وتتوافر الفواكه المجففة في الأسواق بأشكال مختلفة، منها ما يباع في أشكال معبأة أو تكون منتجات سائبة تباع بالوزن، وتتباين أسعارها وفقاً لفئات الأصناف وطرق التصنيع ودول المنشأ وحجم الثمار المجففة.

لكن بشكل عام، تكون الأنواع المتداولة منها، خصوصاً منتجات العنب المجفف (الزبيب)، وهو الأشهر بين الأنواع المطروحة، بأسعار متباينة تقل عن مثيلاتها التي تباع في أشكال عبوات.

تنوع كبير

ورصد المسح وجود تنوع كبير في أنواع الفواكه المجففة المتوافرة في الأسواق، منها الخوخ، والمانغو، والتفاح، والتين، والمشمش، إلى جانب التوت بأنواعه، شاملاً التوت البري الأزرق، فضلا عن العنب (الزبيب) الأخضر والذهبي والأسود، وحب الرمان، والفراولة، والكيوي، والموز، وثمرة البابايا، والتوت البري، والكرز، والقرع العسلي، والأناناس، والبرتقال، علاوة إلى أصناف أخرى مجففة، تباع مخلوطة للفواكه مع أصناف مثل جوز الهند، والذرة، وذلك مع تحليتها خلال عملية تجفيفها.

وتباع منتجات الفواكه المجففة في عبوات بشكل منفصل أو مخلوطة بين أكثر من نوع، أو حتى مخلوطة مع منتجات للمكسرات أو حبوب الشوفان وقطع الشوكولا الداكنة، لاسيما في عبوات مخصصة لبرامج الحمية الصحية، التي تباع غالباً دون سكر مضاف.

دول المنشأ

وكشف المسح عن تفاوت كبير في أسعار الفواكه المجففة، حيث تعد منتجات لبعض أنواع التوت البري الأزرق المجفف والعضوي المعبأ، الأعلى سعراً، إذ تباع عبوات منه بوزن 56 غراماً بسعر يصل 173 درهماً، فيما تعد المنتجات الأقل سعراً هي الموز المجفف، يليه العنب المجفف.

وأظهر المسح وجود علامات تجارية لفواكه مجففة تتم تعبئتها في الأسواق المحلية، فيما ترجع العلامات الأخرى إلى دول منشأ مختلفة، أبرزها تركيا التي تعتبر مصدراً للعديد من الفواكه المجففة، مثل التين والمشمش والخوخ.

ومن الدول الموردة أيضاً، تايلاند التي تعتبر مصدراً لمنتجات البابايا والمانغو والأناناس، وجوز الهند المخلوط مع فواكه أخرى، وحبوب، فضلاً عن إيران التي تشتهر بتصدير العنب المجفف بأنواعه، إضافة إلى دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية، والفلبين، والهند، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والبرازيل، والأرجنتين، وتشيلي، وإسبانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وألمانيا، وغانا، والصين، ولاتفيا، وكوستاريكا.

ارتفاع الطلب

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في أحد سلاسل منافذ التجزئة في دبي، محمد عابد، إن «منتجات الفواكه المجففة تشهد بشكل عام طلباً متبايناً على مدار العام، لكن الطلب يرتفع خلال الموسم الرمضاني، خصوصاً مع ارتباط العادات الغذائية في شهر الصوم بمنتجات للفواكه المجففة، مثل المشمش والخوخ والزبيب.

الجاليات

من جهته، أوضح مدير المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة في دبي، ديبال راكي، أن التنوع الكبير في أنواع الفواكه المجففة المتوافرة في الأسواق، يرجع إلى تباين الطلب الاستهلاكي من الجاليات المقيمة في الدولة، ما يجعل الطلب مستمراً على تلك المنتجات خلال العام.

لكنه أضاف أن الطلب على الفواكه المجففة يزداد بنسب متباينة خلال مواسم وأعياد مختلفة، مشيراً إلى أن معدلات الطلب الأعلى تكون خلال الموسم الرمضاني.

المنتجات السائبة

بدوره، ذكر مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة، حيدر عبدالكريم، أن منتجات الفواكه المجففة السائبة تشهد طلباً استهلاكياً أعلى من المعبأة في الأسواق الشعبية، وذلك مع كون الأخيرة أعلى سعراً من المنتجات السائبة، التي يتم بيعها بالوزن وفقاً للطلب، وحسب الأنواع وطريقة تجفيف الثمار، التي تتيح للمستهلكين حرية اختيار الأسعار الأنسب لهم مقارنة بالعبوات الجاهزة.

وأكد أن الموسم الرمضاني يشهد زيادة في الطلب على تلك المنتجات بمعدلات كبيرة، مقارنة ببقية فترات العام الأخرى، لاسيما لمنتجات المشمش والتين والخوخ والزبيب.

التجفيف

تؤدي عمليات التجفيف للفواكه إلى انكماشها، وصغر حجمها، وارتفاع محتواها من السعرات الحرارية، وتنقسم عمليات تجفيف الفواكه إلى عمليات اصطناعية باستخدام آلات ومواد أو باستخدام طرق طبيعية عبر التجفيف بالشمس.

وتعد الأخيرة من الأعلى سعراً بالأسواق، خصوصاً المنتجات العضوية منها، سواء بالعبوات أو من خلال الأشكال السائبة، مقارنة بالمنتجات المجففة بطرق اصطناعية.

وتباع منتجات الفواكه المجففة بأنواع عدة، منها ما هو مخلوط بكميات من السكر أو دون سكر مضاف، فيما تباع منتجات منها بمواصفات خاصة، كأن تكون منخفضة السعرات، أو تحتوي على زيادة في الألياف.

العلامات التجارية

تتضمن العلامات التجارية لمنتجات الفواكه المجففة المتوافرة في الأسواق المحلية العديد من الأسماء، منها:

«سيبرجير»، «لولو»، «إسيشنال»، «ماوا»، «نتي نتس»، «أوشن سبراي»، «بايارا»، «صن ميد»، «إبتيونيون»، «جودنس»، «شان»، «ناتيرا»، «صني فروتس»، «ليف سمارت»، «جورميت كلاسيك»، «تروبيكو»، «إيدن فودز»، «بايك لاند»، «سالاد بيزيز»، «غوجي»، «بليس أوفايرث»، «الزعفران»، «أورجانيك تراديشنز»، «أويا»، «بوناف»، «أورجانيك لاردر»، «أوجاسون فارمرز»، «بتر فوودز»، «سوبر لايف»، «نيتشرز تشويس»، «مدهور»، «وايلد درينس»، «فورتيلا»، «دوان أوف إيرث»، «كيرنز ناتشتورز»، «أوجي»، «ستونيرج»، «جرين تري»، «يونيون»، «شاراكوب»، «كووب»، «رينو»، «نيكتافلور»، «لوسبينوس»، «بولزفريز»، «فاهين»، «أورجانيك كورنر»، «مني».

فوائد صحية

تمتاز منتجات الفواكه المجففة بالعديد من الفوائد الصحية، حيث إنها مصدر غني بالألياف المفيدة لصحة الجسم، وتعمل على تعزيز صحة الأمعاء، والتحكم في مستويات السكر بالدم.

كما تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، ويمكن استخدامها في برامج للحمية للعمل على إنقاص الوزن، خصوصاً الأنواع المجففة دون إضافة سكر أو بتحلية منخفضة السكر.

وتحتوي جميع أنواع الفواكه المجففة على نسبة منخفضة جداً من الصوديوم، ونسب جيدة من عنصر البوتاسيوم والألياف.

ويوجد السكر في الفواكه المجففة بشكل تقليدي على شكل غلوكوز وفركتوز، وتُعتبر مصدراً غنيّاً بالألياف غير القابلة للذوبان الضرورية لتحفيز الحركة الهضمية، وتنظيم وتسريع مرور الطعام خلال الأمعاء، إذ يحتوي كل 100 غرام من الزبيب على سبيل المثال على أكثر من ثلاثة غرامات من الألياف، فيما يحتوي كل 100 غرام من البرقوق على أكثر من ثمانية غرامات من الألياف.

ويتضمن عدد كبير من الفواكه المجففة مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب.

وتحتوي الفواكه المجففة على العديد من العناصر الغذائية، والفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين (أ)، وفيتامين (ك)، كما تحتوي على معادن مهمة للجسم، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

تفاوت في الأسعار وتنوع كبير في منتجات الفواكه المجففة، سواء من حيث الأصناف أو دول المنشأ.

الفواكه المجففة تتوافر في الأسواق بأشكال مختلفة منها ما يباع معبأ أو تكون منتجات سائبة تباع بالوزن.

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درهماً سعر 56 غراماً من أحد أنواع التوت البري الأزرق المجفف.