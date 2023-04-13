«طاقة» تطلق إطار عمل جديداً للتمويل الأخضر

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن إطلاق إطار عمل جديد للتمويل الأخضر، عند إصدار السندات والصكوك والقروض وغيرها من أدوات الدين الخضراء، بحيث يتم استثمار التمويل المتحقّق من هذه الأدوات في مشروعات خضراء قابلة للتنفيذ، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات الكفاءة في استهلاك الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وأنظمة النقل النظيف، وأنشطة الحفاظ على التنوّع البيولوجي البريّ والمائي.

وأفادت في بيان بأن المشروعات التي يجري تمويلها وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر، ستسهم في تحقيق أهداف مجموعة «طاقة» المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030 وأهدافها الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في المدى البعيد.

وأكدت «طاقة» أن إطار عملها للتمويل الأخضر يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها وفقاً للركائز الأربعة الأساسية لـ«مبادئ السندات الخضراء 2021»، والتي أعلنت عنها جمعية أسواق المال العالمية.