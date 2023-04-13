سوق دبي المالي لأعلى مستوى في 7 أشهر

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12 مليار درهم في ختام جلسة أمس، مع صعود سوق دبي لأعلى مستوياته في سبعة أشهر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.305 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.317 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.704 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و612.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.65 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي، و484.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 466.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.9 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.52% أو ما يعادل 52.3 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ نهاية مارس، ليغلق مستقراً عند مستوى 3496.52 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر الماضي.

ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 3.5%، و«إعمار للتطوير» 2.3%، و«دبي الإسلامي» 1.32%، و«سوق دبي المالي» 3.84%، و«دبي للاستثمار» 3.8%، و«العربية للطيران» 0.46 %، و«أرامكس» 1.58%، و«سالك» 1.39%، و«إمباور» 0.6%، و«تبريد» 0.7%.

وتصدر «إعمار» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 127.5 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» جاذباً نحو 100.18 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً أكثر من 34.5 مليون درهم.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.4% أو ما يعادل 37.8 نقطة، ليغلق عند 9548.83 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنحو 0.36% أو ما يوازي 33.7 نقطة ليقفل عند 9415.03 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «أبوظبي التجاري» 3.63% و«أدنوك للتوزيع» 2.62%، و«أمريكانا» 2.08%، و«إي آند» 1.29%، و«الدار» 1.24%، و«أدنوك للغاز» 1%، و«أبوظبي الأول» 0.61%، و«بروج» 0.38%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة ناهزت 308 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 111.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» و«موانئ أبوظبي» بسيولة 55.6 مليون درهم و49.3 مليون درهم على التوالي.