«جمارك دبي» تضيف «ميتافيرس» إلى برامج تطوير القيادات المواطنة

أعلنت دائرة جمارك دبي عن خطة لإضافة تقنية «ميتافيرس» إلى برامج تطوير القيادات الجمركية المواطنة، لتأهيلها وزيادة معرفتها بأحدث التطورات العالمية في المعاملات والمهام، باستخدام التطبيقات الذكية، تماشياً مع «استراتيجية دبي للميتافيرس» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في هذا المجال، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع «الميتافيرس» العالمي.

حلول ذكية

وأكد المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن الدائرة تتبنى التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية لتسريع وتيرة العمليات التجارية، واستقطاب الاستثمارات في القطاع التجاري، وزيادة قيمة التجارة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية.

وأضاف خلال الإعلان عن خطة «جمارك دبي» لإضافة تقنية «ميتافيرس» إلى برامج تطوير القيادات الجمركية المواطنة، أن الدائرة أوجدت برامج جمركية هي الأفضل عالمياً بشهادة المنظمات والهيئات العالمية، وستعمل على تعزيز الاستفادة من التقنيات المتطورة بما في ذلك تقنية الـ«ميتافيرس» في القطاعات الجمركية كافة باعتبارها أسلوب عمل جديداً.

البرنامج التدريبي

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «جمارك دبي»، محمد الغفاري، إن محور البرنامج التدريبي لتقنية «ميتافيرس»، شملت شرحاً تفصيلياً لقدرة تلك التقنية في إحداث تحول للعمليات الجمركية، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تسهم في رفع العائدات الجمركية الناتجة عن الرقمنة، بما يعزز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً، كما يشمل البرنامج التدريبي شرحاً للمميزات والتحديات المحتملة لتنفيذ الـ«ميتافيرس» في القطاع الجمركي، مع التعرض إلى التحديات بشكل أوسع، للوقوف على أهمية الاستفادة من التقنية بشكل آمن.

وأشار الغفاري إلى أن برنامج تطوير القيادات الجمركية استحدث ليتواكب مع الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021-2026، حيث ركز البرنامج على المزج بين التعلم العلمي والعملي من خلال ثلاث وحدات تدريبية وهي إدارة الجمارك المبتكرة، ورقمنة إدارة العمليات الجمركية، والقيادة الرشيقة، في وقت كان فيه لمركز تطوير القيادات الجمركية في قطاع الموارد البشرية دوراً أساسياً في دعم استمرارية البرنامج واستدامته وذلك بالتعاون مع جامعة دبي.

يذكر أن البرنامج خرج 16 مدير تفتيش في دفعته السادسة، كما تم تخريج 137 موظف في المجالات الوظيفية كافة خلال الدفعات الخمس الماضية.

