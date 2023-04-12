«دبي المالي العالمي» يبحث تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك

استضاف مركز دبي المالي العالمي، أخيراً، الدورة الثانية من الجلسات النقاشية المعمقة لـ«قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، التي عقدت برئاسة مدير مركز «إنوفيشن هب» و«فينتك هايف» التابعين لمركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي، وبحضور 10 رؤساء ومديرين لبنوك إقليمية وشركات تكنولوجيا مالية رائدة، حيث تمت مناقشة الاستقرار المالي الحالي واستشراف آفاق التقدم في القطاع، كما تم بحث تعزيز أُطر التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك.

وقال البلوشي: «في ظل جهودنا لبناء قطاع قوي قائم على أسس متينة تعزز مستويات الأمان والموثوقية، إلا أننا ندرك حقيقة أن القطاع المصرفي يشهد حالياً العديد من التحديات، ونتطلع من خلال المناقشات الموسّعة والجلسات الحوارية المعمّقة والمنصات العالمية الرائدة على غرار (قمة دبي للتكنولوجيا المالية) والمقرر عقد نسختها الأولى في مايو المُقبل، إلى بحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ورواد الأعمال الواعدين لاستكشاف طرق تطوير وتحقيق التقدم والازدهار في القطاع».

وأضاف أن التوقعات تشير إلى تضاعف حجم قطاع التكنولوجيا المالية، الذي يُنظر له على نطاق واسع كمنافس رئيس للقطاع المصرفي، من 135.9 مليار دولار عام 2021 إلى 266.9 مليار دولار عام 2027، وفقاً لتقرير «فينتك هايف» لعام 2022.

ولفت إلى أن البيانات أظهرت أن نحو 50% من الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتعاملون مع البنوك حالياً أو يعانون من نقص في عدد البنوك، ما يعكس دور التكنولوجيا المالية الحيوي والمهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في المنطقة.