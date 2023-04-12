بلدية دبي تُطلق منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية بـ 575 مليون درهم

أطلقت بلدية دبي منصة مبتكرة للفرص الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، تعرض من خلالها مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة تقارب 576.3 مليون درهم، دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى مضاعفة اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز القطاعات الاستثمارية المختلفة وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وستُمكّن المنصة جميع المستثمرين من الاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية القائمة والمتاحة لدى بلدية دبي، وكذلك تقديم أفكار جديدة، فضلاً عن تقييم الفكرة أو الفرصة واعتمادها بسهولة ووضوح، ما يوفر الوقت والجهد عليهم، ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية ويسهم في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي البلدية وجهودها المستمرة في مواكبة توجهات دبي في مجال التحوّل إلى البيئة الرقمية. كذلك تجسد المنصة حرص بلدية دبي على حوكمة إجراءاتها وتطوير وتطبيق منظومة شراكة متكاملة مع القطاع الخاص من خلال الإدارة الفعّالة لموارد البلدية المالية، وتسخير كل المعطيات لإدارة الأصول على الوجه الأمثل، وضمان سلامة واستدامة الموارد في إمارة دبي.

وقال مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في بلدية دبي، نجيب محمد صالح: «تماشياً مع الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) لاسيما في ما يتعلق بقطاع الاستثمار وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين، طوّرت بلدية دبي نظاماً إلكترونياً جديداً خاص بالفرص الاستثمارية، يمكنه إدارة جميع مراحل العملية الاستثمارية بدءاً من تلقّي الأفكار واعتمادها وتحويلها إلى فرص اقتصادية ومن ثم طرحها على المستثمرين، وصولاً إلى توقيع العقود معهم»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت من منطلق إيمان بلدية دبي بأهمية العمل مع القطاع الخاص كشريك فعّال يُسهم في تعزيز الاستفادة المثلى من الأصول المتعددة التي تملكها البلدية، وحرصاً منها على جعل دبي مدينة الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبيةً وغنىً بالفرص المفتوحة أمام الجميع.

ويخوّل النظام الإلكتروني على المنصة المستثمرين المحليين والدوليين متابعة تنفيذ مراحل العملية الاستثمارية وتوثيقها، حيث صُمّم النظام لاختصار خطوات التقديم والمدة الزمنية المستغرقة لاستكمال الطلبات واعتماد الفرص، إضافة إلى سهولة الوصول إليها واستخدامها، الأمر الذي يُيسر على المستثمرين والموظفين إجراءات التقديم، ويعزز من سعادة المتعاملين. وستوفر المنصة دعماً للمواهب والمستثمرين الشباب من أجل الحصول على فرصة لتطوير مشاريعهم وأفكارهم، أو الاستثمار في الفرص الحصرية المخصصة لهم والتي تعرضها البلدية.

ويتمثل المستفيدون من المنصة الجديدة في المستثمرين في أصول البلدية ومشاريعها، سواء المستثمرون الحاليون أو الجدد، من داخل الدولة أو خارجها، حيث تختلف المدة الزمنية للرد عليهم وفقاً لمدة طرح الفرص أو المشروعات على المنصة.