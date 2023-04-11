تسجيل 457 مبايعة عقارية في دبي بـ 5.96 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، أكثر من 6.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 457 مبايعة بقيمة 5.96 مليارات درهم، منها 52 مبايعة لأراض بقيمة 4.78 مليارات درهم و405 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 334.39 مليون درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل 25 هبة بقيمة 61.22 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة أربعة مليارات درهم في منطقة مقطرة، تلتها مبايعة بقيمة 631 مليون درهم في منطقة «الليان1»، ثم مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة أبو هيل.

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في «مدينة هند 4» بتسجيلها سبع مبايعات بثمانية ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، في منطقة نخلة جميرا، حيث سجلت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 76 مليون درهم، والثانية بقيمة 58 مليون درهم، فيما بلغت قيمة المبايعة الثالثة 50 مليون درهم.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

