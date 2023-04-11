تخصيص 12 موقعاً لأسواق بيع الأعلاف في أبوظبي

خصصت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 12 موقعاً لإقامة أسواق بيع الأعلاف في مراكز بيع الأعلاف التابعة للهيئة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وتتسع هذه المواقع لـ 85 منفذ بيع تم تخصيصها لعدد 30 شركة لبيع وتسويق الأعلاف، وذلك بهدف تنظيم عمليات بيع وتسويق وتداول الأعلاف في الإمارة، وتمكين القطاع الخاص، ووقف البيع العشوائي للأعلاف، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ، بما يضمن استدامة قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتحقيق الأمن الحيوي.

وخصصت الهيئة 6 مواقع لإقامة أسواق بيع الأعلاف في المراكز التابعة لها في منطقة العين تتسع لـ 50 منفذا لشركات بيع وتسويق الأعلاف ، في حين تم تخصيص 5 مواقع أخرى في مراكز توزيع الأعلاف بمنطقة الظفرة تتسع لإقامة 18 منفذ بيع لشركات بيع وتسويق الأعلاف في إمارة أبوظبي مقابل موقع واحد في منطقة الفاية بأبوظبي يتسع لعدد 17 منفذ بيع، وتدرس الهيئة طلبات جديدة من الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المنافذ المتاحة.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توفير أفضل الخدمات لكافة المتعاملين وتلبية احتياجات المربين وتوفير الأعلاف لهم بالجودة والسرعة المناسبة، وذلك ضمن استراتيجياتها الهادفة إلى تنظيم أسواق بيع الأعلاف وإتاحتها بجودة عالية لمربي الثروة الحيوانية على مستوى الإمارة، وتمكين القطاع الخاص الوطني من النهوض بهذه المسؤولية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الأعلاف الآمنة تلعب دوراً محورياً في حماية صحة الحيوان، وسلامة المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني، وتعتبر منشآت الأعلاف بما فيها مركبات بيع الأعلاف المتنقلة حلقة مهمة في السلسلة الغذائية.

ويتم تنظيم تداول الأعلاف في أبوظبي وفق قوانين وتشريعات محلية واتحادية تضمن سلامة وصحة الأعلاف وحمايتها وخلوها من عوامل التلوث، وبالتالي حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء للاستهلاك.

ويأتي تخصيص مواقع لأسواق بيع الأعلاف يأتي استكمالاً لضوابط وآليات تنظيم تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي والتي تطبقها الهيئة على كافة منشآت الأعلاف "مركبات تجارة الأعلاف ومحال بيع الأعلاف"، حيث تخدم هذه الخطوة أصحاب منشآت الأعلاف المرخصة لأهميتها في منع البيع العشوائي للأعلاف، والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين.