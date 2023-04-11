«ديوا» تدعو الجمهور لمتابعة بث إطلاق قمرها «ديوا سات-2»

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، الجمهور، لمتابعة البث المباشر لإطلاق قمرها الاصطناعي النانوي الثاني «ديوا سات-2» من طراز (6U) لتطبيقات الاستشعار عن بعد، وذلك يوم غد الأربعاء 12 إبريل الجاري، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات.

وأفادت «ديوا» بأنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي النانوي على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية.



ووفقاً لـ«ديوا»، فقد تم تصميم وتطوير القمر الاصطناعي النانوي «ديوا سات-2» في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بالتعاون مع شركة «نانو أفيونيكس» في ليتوانيا.

ويتميز بكاميرا عالية الدقة (4.7 أمتار) ستستخدم لمهام مراقبة الأرض. وتوفر تصويراً مستمراً في سبعة نطاقات طيفية من ارتفاع مداري يقدر بنحو 500 كيلومتر. كما يتضمن القمر الاصطناعي الجديد أجهزة خاصة بقياس حجم غازات الدفيئة باستخدام الأشعة تحت الحمراء.



وسيسهم القمر الاصطناعي الجديد في تحسين ورفع كفاءة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في الهيئة، عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية، وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات من خلال توقع حالة الطقس ودرجة حرارة مياه البحر وملوحته، ومراقبة خطوط نقل الكهرباء، وكشف تسربات المياه، والكشف عن أي تغييرات في البنية التحتية، بما يعزز من عمليات الهيئة.

ولفتت «ديوا» إلى أنه يمكن متابعة البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.dewa.gov.ae) أو الموقع الإلكتروني لشركة «سبيس إكس» https://www.youtube.com/@SpaceX.