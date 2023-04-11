«الاقتصاد»: استدعاء 891 سيارة لـ «عيوب تصنيعية»

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها سحبت، بالتعاون مع وكلاء تجاريين، 891 مركبة من طرازي «مرسيدس بنز» و«إيسوزو دي ـ ماكس»، لعيوب تصنيعية، وأغراض السلامة العامة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته أمس، أنها استدعت 781 سيارة من علامة «مرسيدس بنز» التجارية «GLE/GLS» نموذج «167»، بالتعاون مع «مشاريع قرقاش» وشركة الإمارات للسيارات، تم تصنعيها في الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2019 و2021، إذ تبين أن خراطيم تصريف هواء التكييف في بعض المركبات قد تكون مركبة بطريقة غير ملائمة.

وأوضحت أن «مرسيدس بنز إيه جي» ستفحص من خلال شركاء الخدمة التابعين لها، خراطيم تصريف هواء التكييف، وتركيبها بشكل ملائم إن لزم الأمر.

وذكرت وزارة الاقتصاد أنها استدعت 110 سيارات من علامة «إيسوزو» التجارية طراز «دي ـ ماكس» مصنعة في تايلاند في الفترة بين عامي 2020 و2023 بالتعاون مع الشركة العامة للملاحة والتجارة «جنافكو»، وذلك لفحص وشد برغي عمود التوجيه (ستيرنغ) ـ البرغي الثاني من الأسفل على عمود التوجيه، بعزم الشد اللازم.

وتابعت الوزارة: «في بعض السيارات المصنعة في فترة زمنية محددة، ربما يكون تم ربط عزم شد البرغي الثاني السفلي لعمود التوجيه، بعزم شد أقل من القيمة اللازمة»، داعية ملاك السيارات بالتوجه إلى مراكز الخدمة التابعة لـ«إيسوزو» للفحص، والتأكد من أن البرغي المذكور مشدود بمقدار الشد الصحيح.