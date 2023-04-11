مجموعة «&e» تستحوذ على حصة الأغلبية في تطبيق «كريم»

أعلنت مجموعة «&e» أمس، عن توقيعها اتفاقية ملزمة مع شركة «Uber Technologies, Inc»، تقوم على أساسها «&e» بالاستحواذ على حصة الأغلبية في تطبيق «Careem Super App» (كريم)، فيما ستبقى أعمال شركة «كريم» الخاصة بخدمات سيارات الأجرة مملوكة بالكامل لشركة «Uber» (أوبر) ومتاحة مع جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها شركة «كريم» للعملاء على التطبيق الحالي.

ومن خلال هذا الاستثمار الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم) أصبحت «&e» المساهم صاحب حصة الأغلبية في تطبيق «كريم»، جنباً إلى جنب مع «أوبر» وجميع مؤسسي «كريم».

خدمات

ويقدم التطبيق للعملاء أكثر من 12 خدمة بما في ذلك خدمات توصيل الطعام والبقالة، والـ«micro-mobility»، والدفع الإلكتروني، إضافة إلى مجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى مثل تنظيف المنازل، وتأجير السيارات، وغسيل الملابس.

وتقدم شركة «كريم» خدماتها في 10 دول منتشرة في مناطق الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا.

تطبيق شامل

ومع هذا الاستثمار الجديد، تسعى «كريم» لتحقيق رؤيتها الطموحة لإنشاء أول تطبيق شامل «everything app»، من شأنه أن يخدم العملاء في منطقة الشرق الأوسط.

وسيشمل ذلك تعزيز نطاق خدمات توصيل الطعام، والبقالة، وخدمات التكنولوجيا المالية، وبرنامج الاشتراك «Careem Plus» في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على إضافة المزيد من خدمات الشركاء إلى التطبيق.

خدمات جديدة

كما سيمنح هذا الاستثمار «&e» فرصة الوصول إلى العديد من القطاعات الرقمية، وإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية الجديدة والمبتكرة، فضلاً عن التوسع في مناطق ودول جديدة.

وستعمل «&e» على توظيف «Careem Super App» في تعزيز نمو خدماتها الرقمية للمستهلكين، بما في ذلك خدمات التكنولوجيا المالية من «e& money» التابعة لـ«e& life»، والتي ستلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية تطبيق «Careem Super App»، من خلال توفير عروض خدمات مالية قوية من «e& money».

شعبية كبيرة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«&e»، حاتم دويدار، إن «تطبيقات الـ(Super Apps) نجحت في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الأسواق الناشئة، وذلك بفعل الشعبية الكبيرة التي تمتلكها هذه التطبيقات والتي جاءت من الحاجة إلى توفير تجارب رقمية فريدة وسلسة للعملاء».

وأضاف أن «تطبيق (Careem Super App) بمثابة تطبيق رقمي تطور طبيعياً من خلال إنشاء شبكة سريعة النمو لتوصيل طلبات الطعام والبقالة، ومنصة موثوقة للشركات الناشئة في سعيها لتحقيق طموحاتها في التوسع».

وأشار دويدار إلى أن الرؤية المشتركة بين «&e» وشركة «كريم» هي بالتأكيد رؤية داعمة لتحقيق طموحات وتطلعات كلا الطرفين.

ثورة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، دارا خوسروشاهي، إن «شركة (كريم)، نجحت خلال العقد الماضي في إحداث ثورة في عالم النقل والمواصلات في منطقة الشرق الأوسط»، مضيفاً: «سعداء اليوم بمواصلة العمل والشراكة مع شركة (كريم)، وفي الوقت نفسه فإننا نرحب بانضمام (&e)».