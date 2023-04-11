«الأحواض الجافة» تنجز أعمال تحديث وتحويل السفينة «فيرنزي»

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن إنجازها بنجاح لمشروع التحديث والتحويل الرئيس لسفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة «فيرنزي» Firenze المقرر إعادة إطلاقها قبالة ساحل العاج في غرب إفريقيا.

وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع سريع المسار في غضون 15 شهراً لمصلحة شركة «سايبم» متعددة الجنسيات المتخصصة في خدمات حقول النفط والهندسة، في وقت سيتيح فيه الإنجاز السريع لشركة الطاقة الإيطالية «إيني آند بيتروشي هولدينغ»، إعادة إطلاق السفينة، للبدء بأولى عمليات الاستكشاف النفطي قبالة ساحل العاج.

وسيوفر الانتهاء السريع من مشروع التحديث والتحويل الذي أنجزته «الأحواض الجافة العالمية» الأفضلية المطلوبة لشركتي «إيني آند بيتروشي» و«سايبم» لتسريع عمليات الإنتاج في «حقل بالين» للنفط والغاز في ساحل العاج.

ووظفت «الأحواض الجافة العالمية» 3000 عامل على متن السفينة يومياً، مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة، التي نتج عنها تسجيل ستة ملايين ساعة عمل آمنة دون أي حوادث أو إصابات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش: «فخورون بإنجازنا لهذا المشروع المهم، بالتعاون الوثيق مع متعاملينا خلال فترة زمنية قصيرة، حيث عملت فرق العمل لدينا دون كلل لضمان الانتهاء من الأعمال المطلوبة في غضون 15 شهراً فقط».

كما تضمّن المشروع تجديدات كبيرة في أماكن الإقامة ومهبط طائرات الهليكوبتر، والضواغط، ومولّدات توربينات الغاز والبخار والتجهيزات الثابتة ووحدات العمليات.