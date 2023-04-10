ودائع القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى في تاريخها

سجلّت ودائع القطاع المصرفي بالدولة، ارتفاعاً قياسياً جديداً خلال يناير الماضي، لتصل بنهايته إلى أعلى مستوى لها في تاريخها بقيمة تريليونين و233 مليار درهم، بنمو شهري نسبته 0.5%، مقارنة مع ما سجلته بنهاية ديسمبر السابق والمقدر بتريليونين و222 مليار درهم بزيادة شهرية قيمتها 11 مليار درهم.

وأرجع المصرف المركزي في بيانات صادرة أمس، سبب ارتفاع الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8%، متجاوزاً الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2%.

وأوضح «المركزي» أن ودائع المقيمين تحسنت نتيجة للزيادات بنسبة 1.7% و1.3% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص على التوالي.

الأصول المصرفية

ووفقاً للبيانات وخلال شهر المقارنة انخفض إجمالي الأصول المصرفية بنهاية يناير إلى ثلاثة تريليونات و668.2 مليار درهم مقارنة مع ثلاثة تريليونات و669.7 مليار درهم نهاية ديسمبر بتراجع نسبته 0.04%، لكن الأصول ارتفعت على أساس سنوي ما بين يناير 2022 ويناير الماضي بنسبة 11.5% تعادل زيادة سنوية قيمتها 378 مليار درهم.

وخلال يناير انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% من تريليون و881 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022 إلى تريليون و874.3 مليار درهم بنهاية يناير 2023 بتراجع قيمته 6.7 مليارات درهم.

القاعدة النقدیة

وتوسعت القاعدة النقدیة بنسبة 3.4%، وذلك من 518.8 مليار درهم في نھایة شھر ديسمبر 2022 إلى 536.4 مليار درهم في نھایة ینایر 2023.

وكانت الدوافع الرئيسة لهذا التوسع في القاعدة النقدیة، ھي الزیادات في العملة المصدّرة، وحساب الاحتیاطي، والحسابات الجاریة والإيداعات للیلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالیة الأخرى في المصرف المركزي، والأذونات النقدیة وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.5% و3.2% و7.8% و0.6% على التوالي.

عرض النقد

وأوضح «المركزي» أن عرض النقد «ن1»، (يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية - الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع على أساس شهري بنسبة 2% من 737.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 752.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي.

وعزا ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بمقدار خمسة مليارات درهم و9.7 مليارات درهم على التوالي.

وأضاف «المركزي» أن مجمل عرض النقد «ن2»، والذي «يشمل (ن1) والودائع شبه النقدية - الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية»، ارتفع بنسبة 1% من 1.703 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.72 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة للزيادة في عرض النقد «ن1»، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 2.2 مليار درهم.

كما ارتفع مجمل عرض النقد «ن3»، ويشمل «ن2» وودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1.1% من 2.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2.124 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي.

ويعزى ذلك إلى الارتفاع في عرض النقد «ن2» والنمو بمقدار سبعة مليارات درهم في الودائع الحكومية.

ميزانية «المركزي» ترتفع إلى 560 مليار درهم

ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي بنهاية يناير الماضي إلى نحو 560 مليار درهم، مقارنة مع 555 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها خمسة مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 0.9%.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 41.37 مليار درهم، مقابل نحو 518.51 مليار درهم في يناير 2022.

وتوزعت ميزانية «المركزي» في جانب الأصول بواقع 239.65 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 189.54 مليار درهم، و103.95 مليارات درهم للودائع، و6.17 مليارات درهم للقروض والسلف، و20.57 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 250.39 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 165.71 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و122.97 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و15.84 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و4.97 مليارات درهم خصوم أخرى.

• 3.66 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي نهاية يناير بزيادة سنوية نسبتها 11.5%.