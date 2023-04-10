أداء استثنائي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في 2022

سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) قفزة نوعية بنسبة 42% في نتائج أرباحها التشغيلية لعام 2022، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 29% مقارنة بعام 2021.

وأفاد بيان بأن الأداء الاستثنائي لـ«دييز» في عام 2022 أثمر ارتفاع في إيرادات المساحات التأجيرية بنسبة 9%، وزيادة ملحوظة في إيرادات التراخيص التجارية والخدمات الحكومية وغيرها بنسبة 69%، الأمر الذي يعكس فعالية نموذجها التكاملي الجديد في تعزيز موقعها كمنظومة ريادية تعكس مكانة دبي الاستراتيجية كمركز عالمي للاستثمار، وداعمة ومساهمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات.

منهج متفرد

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز): «هذه النتائج القياسية التي تستشرف ملامح مستقبل واعد، تقدم منهجاً عالمياً متفرداً في دعم الأعمال والشركات والمستثمرين والمتعاملين من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز موقعها الرائد كمحطة مثالية لاستقطاب واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها الاستراتيجي في دعم رؤية (أجندة دبي الاقتصادية D33)، بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخاً لموقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

نموذج استثنائي

وأضاف سموه: «يجسد أداء (دييز) القوي الحرص على تقديم نموذج أعمال استثنائي، كما يعكس تطلعاتنا المستقبلية في تعزيز تنافسية إمارة دبي ودولة الإمارات وجاذبيتها الاقتصادية، من خلال المضي في دعم ثقافة الابتكار والمواهب الإبداعية، وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، فضلاً عن توفير حلول وتسهيلات ومزايا وخدمات ترتقي بمنظومة الأعمال إلى أفضل المستويات العالمية». وتابع سموه: «بحسب إحصاءات العام الماضي، فقد ساهمت (دييز) بنسبة 5% في الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي، و11% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة في عام 2021».

تكامل استراتيجي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني: «أثمر تركيز منهج التكامل الاستراتيجي للمناطق الاقتصادية تحت مظلة واحدة، الذي تمحور حول تعزيز فرص النمو والتوسع، وتوفير بيئة متكاملة ومثالية لمجتمع الأعمال والاستثمار، هذه النتائج الاستثنائية التي حققتها (دييز) خلال عام 2022، في ضوء الدعم اللامحدود من القيادة، كما يعد ترجمةً واقعيةً للجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الأعمال في السلطة، التي تمثلت في خططها الاستراتيجية الطموحة، ومشروعاتها ومبادراتها الواعدة، وشراكاتها المثمرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي»، لافتاً إلى أن «دييز» تضم حالياً أكثر من 22 ألف شركة، ويعمل فيها أكثر من 41 ألف موظف. وأضاف: «نرى في هذه المؤشرات دافعاً قوياً يشجعنا في العام الجاري على المضي في لعب دور فاعل بالمساهمة في إجمالي حجم تجارة إمارة دبي، وجهود الدولة لدفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، من خلال مواكبة أحدث التوجهات المبتكرة، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة من شأنها رعاية الأعمال وتنميتها».

شراكات

وقد أسهمت الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات في عام 2022، بتحقيق هذا النجاح القياسي من خلال زيادة تدفق الاستثمارات، وتوفير البيئات الداعمة للبحث والتطوير والابتكار، انطلاقاً مع تطلعاتها الرامية إلى إرساء أساس متين لاقتصاد الإمارة والدولة، وتعزيز زخم الأنشطة التجارية وجاذبية بيئة الأعمال ودعم منظومة الاقتصاد الوطني. ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعتها السلطة في عام 2022 مذكرة التعاون مع «مجموعة وصل لإدارة الأصول» لتطوير مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي»، الذي يهدف إلى تأسيس مدينة عصرية متكاملة لتعزيز إنتاج الغذاء، وترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدة عالمياً في هذا المجال، فضلاً عن مواصلة تعاونها مع «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، لرفد المناطق الاقتصادية التي تشرف عليها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بمجموعة من القدرات المتطورة والحلول التنافسية في مجال المدن الذكية، بما ينسجم مع جهود إمارة دبي ورؤيتها لتسريع وتيرة تبني التقنيات المتطورة، وبما يضمن تعزيز أجندة الابتكار، وتحقيق المزيد من الازدهار.

الكفاءات الإماراتية

وأكدت السلطة دعمها المستمر لتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة، وإعداد جيل من القادة والمتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية من خلال تعاونها مع «موانئ دبي العالمية» في دعم مبادرة «طموحي»، التي تكسب المواهب الوطنية خبرات مهنية وعملية، وتتيح لهم فرصة التعرف إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

مواكبة تحولات الاقتصاد العالمي

تتبنى سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة نهجاً استراتيجياً يعتمد على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأبرز المتغيرات وأحدث المستجدات في قطاع الأعمال والمستثمرين، واتباع أفضل الممارسات العالمية المبتكرة، والتعاون مع مختلف الجهات والشركاء في القطاعات

كافة، بما يدعم رؤيتها الاستشرافية، وأهدافها المستقبلية الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو، وتعزيز استثمارات جميع القطاعات تبعاً للاحتياجات المستقبلية والإمكانات المتاحة.

وشهدت بداية العام الجاري 2023 توقيع السلطة مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة في دبي، لتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية على مستوى إمارة دبي، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المتخصصة بالقطاع وتطوير الحلول التقنية المُبتكرة، تعزيزاً لحزم الفرص الاستثمارية، ودعماً للتنمية الاقتصادية المستمرة في إمارة دبي ودولة الإمارات.