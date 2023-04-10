«العربي المتحد» يكمل بنجاح إصدار أدوات مالية إضافية من الدرجة الأولى

أعلن البنك العربي المتحد عن نجاح إصدار أدوات مالية إضافية غير قابلة للتحويل من الدرجة الأولى «AT1» بمقدار 150 مليون دولار أميركي، التي تم اختتامها أخيراً من خلال اكتتاب خاص، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العمومية للبنك التي عقدت بتاريخ 24 يناير 2023، حيث سيسهم هذا الإصدار التاريخي في تعزيز كفاية رأسمال البنك، ورفع نسبة رأس المال من الدرجة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، شريش بيديه، إن هذا الإصدار الناجح للأدوات المالية، سيسهم في دعم مسيرة النمو، وتعزيز كفاية رأسمال البنك، كما سيسهم في تسهيل خطط أعمال البنك لتحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا.