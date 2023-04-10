«بيوت» يرصد 5 مناطق في دبي ذات عائد مرتفع على الاستثمار العقاري

كشف تقرير حديث لموقع «بيوت» العقاري، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن منطقة «ديسكفري غاردنز» تصدّت المناطق ذات العائد الأعلى على الاستثمار العقاري بالشقق، تلتها منطقة «مجمع دبي للاستثمار»، ثم «ليوان»، و«رمرام»، و«البراري».

«ديسكفري غاردنز»

وبحسب التقرير، فإن منطقة «ديسكفري غاردنز» توفر عقارات سكنية بمساحات طابقية تبدأ من «استوديو» وصولاً إلى شقق من فئة ثلاث غرف وصالة، فيما يبلغ متوسط سعر بيع الشقة في المنطقة نحو 457 ألف درهم، وتقدم عائدات استثمارية واعدة تصل نسبتها إلى 10.02%. كما تتوافر خيارات تأجير بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ نحو 43 ألف درهم سنوياً.

تقع هذه المنطقة في موقع استراتيجي مميز في قلب إمارة دبي، ضمن منطقة جبل علي وشارع الشيخ زايد (E11)، وشارع الإمارات، وتُعرف بأنها واحدة من أبرز المشروعات المناسبة للعائلات للاستقرار فيها.

«مجمع دبي للاستثمار»

حلّ «مجمع دبي للاستثمار» في المرتبة الثانية، ويعتبر منطقة متعدّدة الاستخدامات، تتوافر فيها مزايا منوّعة أسهمت في إدراجها ضمن قائمة مناطق التملك الحر في دبي.

تزخر المنطقة بمزيج من العقارات السكنية والتجارية، فضلاً عن مباني تضم مساحات مجهّزة لأغراض تجارية.

يبلغ متوسط سعر بيع شقة في «دبي للاستثمار» نحو 750 ألف درهم، علماً بأن الشقق تتوافر بمساحات تلبي رغبات الجميع، بدءاً من «استوديو»، وصولاً إلى شقق من أربع غرف نوم، وتقدم المنطقة عائدات على الاستثمار بنسبة 9.12%.

أما متوسط القيمة الإيجارية في «مجمع دبي للاستثمار» فيبلغ نحو 49 ألف درهم سنوياً.

منطقة «ليوان»

تضم منطقة «ليوان» شققاً سكنية بأسعار معقولة تناسب الجميع، وهي متوافرة بخياريّ البيع والتأجير.

يبلغ متوسط سعر البيع في «ليوان» 514 ألف درهم، محققة نسبة عائدات على الاستثمار تصل إلى 8.93%، في وقت يبلغ فيه متوسط القيمة الإيجارية لشقة نحو 43 ألف درهم سنوياً.

منطقة «رمرام»

يعتبر السكن في منطقة «رمرام» مناسباً جداً للعائلات والأفراد على حدٍ سواء، إذ تضم المنطقة وحدات سكنية فسيحة بأسعار معقولة، كما يستطيع سكان المجمع الوصول إلى العديد من المرافق الخدمية بسهولة، مثل: المتاجر ومراكز التسوّق، والمرافق الترفيهية من حدائق وأندية رياضية ومسابح حديثة.

يبلغ متوسط سعر البيع لشقة في «رمرام» نحو 639 ألف درهم، محققة عائداً على الاستثمار بنسبة 8.72%، فيما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 48 ألف درهم سنوياً.

منطقة «البراري»

حلّ مجمع «البراري» الفاخر ضمن قائمة أفضل مناطق استثمار الشقق في دبي، وهو عبارة عن مشروع سكني يضم مجموعة عقارات سكنية فريدة.

تتوافر العقارات السكنية في المنطقة بمساحات طابقية تبدأ من «استوديو» وصولاً إلى شقق مكونة من أربع غرف نوم وصالة.

يبلغ متوسط سعر شراء شقة في هذه المنطقة نحو 4.573 ملايين درهم، وتقدم عائدات استثمارية واعدة تصل نسبتها إلى 8.69%، كما تتوافر خيارات تأجير بمتوسط يبلغ نحو 340 ألف درهم سنوياً.