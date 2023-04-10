«كيتورا ريزيرف».. أول مشروع «أوسطي» وفق مفهوم العيش البيولوجي

يقدم «كيتورا ريزيرف» المشروع السكني الفاخر بمواصفاته الحصرية والمبتكرة بقيمة ثلاثة مليارات درهم في منطقة «ميدان»، نموذجاً تحويلياً في حياة قاطنيه، وذلك من خلال تصميم استثنائي للمساحات، ليكون بذلك أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة.

وعمدت الشركة المطوّرة إلى تطبيق مفهوم «العيش البيولوجي»، الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه.

ويضم «كيتورا ريزيرف» 93 وحدة «تاون هاوس»، و90 فيلا، و40 وحدة موزّعة على ستة مبانٍ سكنية، وثماني شقق «بنتهاوس»، ومن المقرر الانتهاء من تطويره في الربع الثاني من 2025.

اعتمدت الهندسة المعمارية والديكورات الداخلية لمنازل «كيتورا ريزيرف» على المواد الخام والألوان المستوحاة من البيئة المحلية، لتندمج مع المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة.