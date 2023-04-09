دبي تدرس استئناف تطوير مطار آل مكتوم الدولي

أفادت تقارير نقلاً عن مصادر أن دبي تدرس استئناف أحد أكبر مشروعاتها الإنشائية لها وهو توسعة مطار آل مكتوم الدولي، وفقاً لمجلة "ميد" التي أكدت أن عودة العمل بالمشروع سيكون بمثابة دفعة كبيرة لاقتصاد الإمارة.

ووفقاً لهذه المصادر فإن المحادثات بين المسؤولين جارية، وتم إخبار الأطراف الذين لهم دور رئيسي في إكمال المخطط بأن يكونوا على استعداد لاستئناف المشروع.

وأضافت المجلة أن أرقام حركة المسافرين خلال الفترة الأخيرة عززت من توقعات توسعة المشروع، إذ تعامل مطار دبي الدولي مع 66.1 مليون مسافر في عام 2022، في حين أن الأرقام الشهرية المتزايدة تعني أن دبي تتوقع 78 مليوناً لاستخدام المطار خلال العام الجاري قبل العودة إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2024.

وتم إطلاق المشروع الذي تبلغ تكلفته 120 مليار درهم (33 مليار دولار) ، والمعروف أيضًا باسم دبي وورلد سنترال، في يونيو 2010 لعمليات الشحن وفي أكتوبر 2013 للمسافرين، وفقاً للمجلة.

ويهدف المطار إلى أن يصبح أكبر مطار في العالم بحلول عام 2050، قادراً على التعامل مع ما يصل إلى 255 مليون مسافر سنويًا، وسترفع المرحلة الأولى من المشروع من قدرة المطار إلى 130 مليون مسافر سنوياً، وسيغطي التطوير الإجمالي مساحة 56 كيلومترًا مربعاً، ومن المتوقع أن تكتمل هذه المرحلة بحلول عام 2030