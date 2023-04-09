تجار: ارتفاع أسعار الذهب يحفز إعادة بيع «السبائك»

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 3.5 و4.75 دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن وصول الحدود السعرية للذهب لمعدلات كبيرة، عقب الزيادات الأخيرة، حفزت متعاملين على بيع ما بحوزتهم من سبائك ذهبية للمتاجر، للاستفادة من الأسعار المرتفعة للمعدن الأصفر، فيما تركزت مبيعات السبائك في الأوزان الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أن الزيادات حدت من الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة.

بدوره، قال مدير مبيعات محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن «عودة أسعار الذهب لاستكمال سلسلة الزيادات، والوصول لحدود سعرية مرتفعة أخيراً، حد من نشاط الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، فيما حفز بعض المتعاملين على الإقبال على بيع سبائك ذهبية بحوزتهم لمنافذ البيع، وذلك للاستفادة من الأسعار المرتفعة للذهب، والحصول على سيولة مالية»، لافتاً إلى أن «معظم عمليات الإقبال لبيع السبائك تتركز في الأوزان المتوسطة والصغيرة، مع ترقب المزيد من الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة».

من جهته، أوضح مدير محل «مجوهرات ماشو»، راج باهي، أن «هناك حالة من البطء حالياً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، ترتبط بشكل أساسي بالارتفاعات السعرية الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر، إضافة إلى هدوء الإقبال بشكل عام خلال الموسم الرمضاني، مع انشغال معظم المتعاملين بمتطلبات الشهر، وتأجيل عمليات الشراء حتى موسم عيد الفطر»، لافتاً إلى أن «الأسعار المرتفعة الحالية تعد بمثابة فرصة للمتعاملين في قطاع السبائك لبيع بعض ما بحوزتهم للمتاجر، والاستفادة من الزيادات الأخيرة».

وأضاف مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، بأن «الأسواق تشهد حالياً نشاطاً في إقبال متعاملين لبيع بعض ما بحوزتهم من سبائك ذهبية للمتاجر، وذلك للاستفادة من وصول أسعار المعدن الأصفر لمعدلات مرتفعة أخيراً، وبمؤشرات من الممكن أن تكون الأعلى منذ ما يتجاوز ستة أسابيع»، لافتاً إلى أن «معظم عمليات البيع تمت على أوزان متوسطة، مع ترقب بعض المتعاملين زيادات سعرية جديدة، لبيع كميات إضافية بالأسواق».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 243.25 درهماً، بارتفاع 4.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 220.25 درهماً، بزيادة 4.5 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 218 درهماً، بارتفاع 4.25 دراهم. كما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 186.75 درهماً، وبزيادة بلغت 3.5 دراهم.