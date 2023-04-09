«تعاونية الاتحاد» تطلق متجراً افتراضياً بتقنية «الميتافيرس»

أفادت «تعاونية الاتحاد» بأنها أطلقت، أخيراً، أول متجر إلكتروني متكامل بأنظمة العالم الافتراضي «الميتافيرس»، لافتة إلى أن التقنية الجديدة تتيح للمستهلكين التسوّق وكأنهم بداخل منفذ «التعاونية».

وأشارت، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تقنية «الميتافيرس» تأتي لمواكبة التطوّرات الحديثة، وتوفر على المستهلكين جهداً ووقتاً كبيرين خلال التسوّق، من خلالها مقارنة بعمليات التسوّق التقليدية، مبينة أنه من المتوقع أن تلقى التجربة إقبالاً من المستهلكين، لاسيما أنها تتيح تجربة تسوّق جديدة.

وأضافت أن «قطاع تجارة التجزئة، الذي يعد من القطاعات الرئيسة الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني، شهد نشاطاً استثنائياً خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، وفقا لتقرير (تعاونية الاتحاد) لشهر أبريل، الذي أكد تسجيل عائدات إيجابية للمبيعات على قطاع تجارة التجزئة، خلال أول أسبوعين من رمضان، وفق تقارير وإحصاءات سوقية لمختصّين في القطاع».

ولفتت إلى أن قطاع تجارة التجزئة يواصل تحقيق ارتفاعات استثنائية، معززاً مكانته كإحدى الركائز التي تسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة دبي، وتنمية مختلف القطاعات منذ بداية العام.

وأضافت «التعاونية»، أنه وفق التقرير، فإن التأثير الإيجابي على قطاع تجارة التجزئة، انعكس على مبيعات جميع منافذ البيع وحجم أعمالهم، وفق تقارير وإحصاءات لشركات متخصصة، وذلك نتيجة زيادة أعداد المتسوّقين وحجم العروض الترويجية والتنافسية الشديدة بين جميع الشركات ومنافذ البيع المختصّة بتجارة التجزئة.

وأشارت إلى أن شهر رمضان يعتبر شهر الفرص، لجميع منافذ البيع لتحقيق مبيعات مرتفعة، وذلك لما تتبعه المنافذ من إجراءات وخطط لدعم مجتمع أعمالها وزيادة مبيعاتها.

وأكدت التعاونية أنه من المتوقع أن ترتفع العائدات خلال الأشهر المقبلة في قطاع التجزئة، وأن ترتفع المبيعات بشكل عام، وذلك لما تنفذه جميع المنافذ من إجراءات وحملات عروض تسهم بشكل كبير في استقطاب المتسوّقين وتجديد ثقة المستهلكين.