السعة المقعدية في مطار دبي تتخطى خلال الربع الثاني مستويات «ما قبل كورونا»

بلغ عدد المقاعد المجدولة، التي ستشغلها الناقلة الجوية في مطار دبي الدولي، أكثر من 13.7 مليون مقعد على الرحلات الجوية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتتخطى مستويات الفترة ذاتها من عام 2019، وفقاً لبيانات مؤسسة «سيريوم»، المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات الدولية.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سجل مطار دبي الدولي نمواً بنسبة 14% في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، أي ما قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث شغلت الناقلات الجوية حينها نحو 12 مليون مقعد.

ووفقاً للبيانات، حل «دبي الدولي» في المركز الأول عالمياً من حيث عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية خلال فترة المقارنة ذاتها، لافتة إلى أن المطار واصل تحقيق مكاسب قوية مع استئناف الناقلات الجوية رحلاتها إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، وبدء شركات جديدة تشغيل عملياتها من وإلى دبي.

يشار إلى أن التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات كشف عن أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي، بعد أن سجل نمواً 127% في أعداد المسافرين ليصل إلى 66 مليون مسافر في 2022.

وتشير توقعات أولية لمؤسسة مطارات دبي أن حركة المسافرين ستصل عبر مطار دبي الدولي، خلال العام الجاري، إلى نحو 78 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر «كوب 28».

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أخيراً، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 3.1 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بـ2.19 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة نسبتها نحو 41.5%.