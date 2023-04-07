مستهلكون: أسعار «بيض المائدة» ترتفع 35% وتتجاوز قرار «الاقتصاد»

قال مستهلكون إن شركات رفعت أسعار علامات لبيض المائدة في الأسواق بنسب تصل إلى 35%، رغم قرار وزارة الاقتصاد بالسماح للشركات برفع الأسعار بنسبة 13% حداً أقصى. وطالب مستهلكون عبر «الإمارات اليوم» بالتوسع في عروض التخفيضات على البيض، لتشمل مختلف منافذ البيع، وأكثر من علامة تجارية، في وقت أرجع فيه مسؤول في شركة منتجة، الزيادة في أسعار البيض إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام، وأبرزها الأعلاف، فضلاً عن أسعار الشحن، لافتاً إلى أن الزيادة في التكاليف الإنتاجية والتشغيلية أعلى من 13%. كما توقع مسؤول في منفذ بيع أن تشهد منافذ البيع خلال الفترة المقبلة التوسع في طرح تخفيضات على البيض، بعد الاتفاق مع منتجين وموردين آخرين، لتشمل أكثر من علامة.

بيض المائدة

وتفصيلاً، قال المستهلك ماهر نعيم، إن «أسعار بعض علامات تجارية لبيض المائدة شهدت زيادات بنسب تصل إلى 35%، رغم قرار وزارة الاقتصاد زيادة الأسعار بنسبة 13% كحد أقصى»، موضحاً أن سعر عبوة من ست بيضات حجم «سوبر» ارتفع إلى 6.5 دراهم مقابل 4.8 دراهم، قبل الزيادة، بنسبة ارتفاع جاوزت 35%، كما ارتفع سعر عبوة من 15 بيضة كبيرة من علامة أخرى من 13 درهماً إلى 15 درهماً، بنسبة زيادة 15.4%.

وطالب نعيم بالتوسع في طرح تخفيضات على علامات للبيض، بعد رفع الأسعار لتشمل مختلف المنافذ وأكثر من علامة تجارية.

سعر العبوة

من جانبه، قال المستهلك أحمد لطفي، إن سعر العبوة المكونة من 30 بيضة صغيرة ارتفع من 17 درهماً إلى 23 درهماً، بنسبة زيادة 35%، كما ارتفع سعر عبوة من 15 بيضة كبيرة من 10 دراهم إلى 11.95 درهماً بزيادة 19.5%.

ولفت إلى أن شركات لجأت إلى رفع أسعار البيض عبر تثبيت السعر القديم، مع تغيير حجم البيض نفسه من «الكبير» إلى «الصغير»، في وقت تم فيه رفع سعر البيض الكبير بنسبة 20% تقريباً.

وطالب بالتوسع في طرح تخفيضات على علامات للبيض، مشيراً إلى أن التخفيضات الحالية تشمل عدداً محدوداً من منافذ البيع، كما تشمل علامة تجارية واحدة في الغالب.

زيادة غير مباشرة

في السياق نفسه، قال المستهلك كمال إسماعيل، إن «سعر عبوة بيض مكونة من 30 بيضة (حجم وسط) ارتفع من 15 درهماً إلى 18 درهماً بنسبة زيادة 20%، فيما ارتفع سعر عبوة من ست بيضات كبيرة من 4.50 دراهم إلى 5.50 دراهم بنسبة زيادة 22.2%».

وأكد أن شركات رفعت السعر بشكل غير مباشر ليسري على البيض الصغير، بدلاً من «الكبير»، في وقت رفعت فيه سعر البيض الكبير بنسب مختلفة.

واتفق على ضرورة زيادة العروض على البيض لتصبح في مختلف منافذ البيع وتشمل أكثر من علامة، مؤكداً أن التخفيضات الحالية محدودة في عدد من المنافذ، وتشمل علامة تجارية واحدة غالباً.

أما المستهلكة ريم محسن، فقالت إن «سعر البيض من علامة تجارية ارتفع من 18.85 درهماً إلى 21.95 درهماً، بارتفاع بلغ 16.4%. كما ارتفع سعر عبوة تضم 30 بيضة كبيرة من 18 درهماً إلى 21 درهماً، بنسبة ارتفاع 16.6%، في حين حافظت شركات على الأسعار دون زيادة». وطالبت بزيادة العروض على البيض لتصبح في مختلف المنافذ وتشمل أكثر من علامة تجارية. من جهته، قال المستهلك حسام سعيد، إن «سعر البيض العضوي من علامة تجارية ارتفع من 26 درهماً إلى 31 درهماً للعبوة المكونة من (15 بيضة) بنسبة ارتفاع 19.2%، بينما راوح ارتفاع السعر لعلامات أخرى بين درهم ودرهمين، واستمر عدد من العلامات التجارية دون زيادة سعرية».

المواد الخام

في المقابل، قال مسؤول في شركة منتجة، فضل عدم نشر اسمه، إن «الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام، وأبرزها الأعلاف، فضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن من جهات رئيسة، وراء الزيادات السعرية».

وأكد أن منتجين واجهوا صعوبات كبيرة بالاستمرار في السوق، في ظل الأسعار السابقة، مشيراً إلى أن الزيادة في التكاليف الإنتاجية والتشغيلية فاقت نسبة 13% المقررة من وزارة الاقتصاد.

تخفيضات مرتقبة

من جانبه، قال مسؤول في منفذ بيع، مسعود أنال، إن «منافذ بيع طرحت بالتعاون مع موردين ومنتجين، تخفيضات على علامات للبيض، لتقليل تأثيرات زيادة الأسعار على المستهلكين». وتوقع أنال أن تشهد منافذ خلال الفترة المقبلة التوسع في طرح تخفيضات على البيض، بعد الاتفاق مع منتجين وموردين آخرين، لتشمل أكثر من علامة، فضلاً عن طرحها في منافذ كبيرة ومتوسطة لتخفيف آثار الزيادة.

«الاقتصاد»: زيادة مؤقتة

أعلنت وزارة الاقتصاد سابقاً أن الزيادة في أسعار البيض بنسب تصل إلى 13% كحد أقصى، مؤقتة، وسيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرار تطبيقها خلال ستة أشهر، وفي حال انتفاء الأسباب الموجبة لها، في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.

• شركات رفعت أسعار البيض عبر تغيير «الحجم»، وأخرى حافظت على مستويات الأسعار دون زيادة.