سوق دبي يعزز مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات الأسبوع، مواصلا مارثون صعوده للأسبوع الثالث على التوالي بمكاسب ناهزت 5.73 مليار درهم.

وارتفع مؤشر السوق في تعاملات الأسبوع بنسبة 0.11% أو ما يعادل 3.8 نقطة وصولا إلى مستوى 3410.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.33% إلى مستوى 9461.69 نقطة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.29 تريليون درهم، موزعة بواقع 2.68 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و603.16 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي بعد أن ارتفاعها من مستوى 595.96 مليار درهم بنهاية تعاملات الجمعة الماضي.

وعلى المستوى اليومي، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.1% مع انخفاض سهم "سالك" بنسبة 0.7%، وسهم "ديوا" 0.4%.

وارتفع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.2%، فيما ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 0.9%، كما ارتفع سهم "ديار للتطوير" بنسبة 2.3%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "الأنصاري للخدمات المالية"، الذي انخفض بنسبة 0.8% عند سعر 1.19 درهم وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.1% مع انخفاض سهم "برجيل القابضة" بنسبة 1.9%، إضافة إلى تراجع سهم "ألفا ظبي" بنسبة بنسبة 1.2%.

وفي المقابل، ارتفع سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 0.5% عند سعر 4.24 دراهم، فيما ارتفع سهم "الدار العقارية" بنسبة 0.4% عند سعر 4.82 دراهم.

وصعد سهم "فيرتيغلوب" بنسبة 0.7% عند سعر 7.04 دراهم وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولا سهم مجموعة "ملتيبلاي"، الذي انخفض بنسبة 1.3% عند سعر 3.17 دراهم وبتداولات قاربت 30 مليون سهم.