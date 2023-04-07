دبي تستقبل 3.1 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير بنمو 41.5%

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت أكثر من 3.1 ملايين سائح دولي خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقابل 2.19 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 41.5%.

وبحسب بيانات للدائرة، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل "الجائحة" أيضاً، فيما اقترب عدد السياح الدوليين من مستويات ما قبل الجائحة بفارق ضئيل، بينما وصل إشغال الفنادق إلى مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من العدد الكبير للغرف الجديدة التي دخلت السوق.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية فبراير الماضي، أكثر من 148.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 813 منشأة فندقية، مقابل نحو 139 ألف غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة في نهاية فبراير 2022.

ووصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 7.28 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 6.3 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 15.5%.