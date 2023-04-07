سهم «الأنصاري للخدمات المالية» يربح 1.27 مليار درهم

ارتفع سهم مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، بنهاية تعاملات أمس، في أول يوم تداول له بعد إدراجه في سوق دبي المالي، بنسبة 16.5%، حيث ربح رأس المال السوقي للسهم أكثر من 1.27 مليار درهم، بعدما ارتفع من 7.73 مليارات درهم عند الإدراج إلى تسعة مليارات درهم بختام التعاملات.

وأغلق سهم المجموعة عند مستوى 1.2 درهم مقابل سعر الإدراج البالغ 1.03 درهم، وذلك وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 178.13 مليون درهم، بعد التداول على أكثر من 147.39 مليون سهم من خلال 3425 صفقة.

وكان سوق دبي المالي رحب، أمس، بإدراج أسهم «الأنصاري للخدمات المالية»، التي تعدّ من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة، والتي شكلت أول طرح عام لسوق دبي المالي لعام 2023 بعد خمسة اكتتابات عامة أولية من شركات حكومية وخاصة رائدة عام 2022،

وشارك رئيس مجلس إدارة «الأنصاري للخدمات المالية»، محمد علي الأنصاري، في احتفالية خاصة لقرع جرس افتتاح التداول.

وبدأ تداول أسهم مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» تحت الرمز (ALANSARI) بعد استكمال الطرح العام الأولي بنجاح وجمع 773 مليون درهم، من خلال بيع 750 مليون سهم بـ1.03 درهم للسهم الواحد.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة إن «إدراج (الأنصاري للخدمات المالية) في سوق دبي يشكل محطة نوعية في مسيرتها الحافلة، بل وخطوة تاريخية تضعها أمام فصل جديد يُضاف إلى رحلة نموّها الممتدة لنحو 57 عاماً من الإنجازات والنجاحات».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، إن «الإدراج الناجح للمجموعة يدعم إلى حدّ كبير استراتيجيتنا القائمة على التنويع، ويؤكّد التزام دبي بتطوير أسواقها المالية».

• 147.39 مليون سهم تم التداول عليها من خلال 3425 صفقة.