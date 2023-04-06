رقم قياسي جديد لعقارات دبي.. بيع شقة بـ 203 ملايين درهم

قالت شركة لوكسبيتات للوساطة العقارية، أنها حصلت على مشتري لشقة فاخرة بقيمة 203.1 ملايين درهم، مكونة من 5 غرف نوم تحمل علامة باكارات "Baccarat".

ويبلغ سعر القدم المربع في هذه الصفقة 14000 درهم، وهو أعلى سعر للقدم المربع يتم دفعه لشقة ما قبل البناء، وفقاً للوسيط العقاري "Luxhabitat Sotheby’s International Realty".

وسيتم بناء البرج على جزيرة صناعية على شكل فرس البحر بالقرب من فندق ومنتجع العلامة التجارية الشهيرة للمجوهرات "Baccarat".

وتشير التقارير إلى ارتفاع حصة مبيعات الشقق ذات العلامات التجارية من إجمالي المبيعات الإجمالية العقارية في دبي، حيث ارتفعت قيمة الشقق ذات العلامات التجارية في دبي في عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 25.3 مليار درهم، وهو ما يشكل ما يقرب من خمس قيمة جميع مشتريات الشقق في المدينة، وفقاً لما ذكرته شركة الأبحاث "نايت فرانك".

تم تصميم مشروع "Baccarat Residences" كشريط بين الخور ووسط مدينة دبي، والتي تضم برج خليفة، الذي لا يزال أطول مبنى في العالم. وقالت دار مزادات العقارات "Luxhabitat Sotheby’s"، إن المشترين اقتنصوا نصف 49 شقة متاحة.