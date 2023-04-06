سهم الانصاري للصرافة يقفز 18% في بدايات أول يوم إدراج له

قفز سهم شركة الأنصاري للخدمات المالية 18% إلى 1.22 درهم عند بداية التداولات في أول يوم إدراج لأسهم الشركة في سوق دبي المالي، الخميس.

وكانت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، حددت سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلَن عنه سابقاً، بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لطرحها العام الأولي بتاريخ 24 مارس 2023.

واستقطب الطرح العالمي طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، على حد سواء، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم (متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية).

وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة، وفقاً للسعر النهائي. وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلبات اكتتاب بقيمة تجاوزت 10.2 مليار درهم، بما في ذلك التزام شركة الصكوك الوطنية بقيمة 200 مليون درهم.