تصرفات عقارات دبي تسجل أرقاماً قياسية في مارس وتتجاوز 34.2 مليار درهم

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر» عن ارتفاع حجم التصرفات العقارية في دبي بنسبة 45% في مارس الماضي على أساس سنوي، بعد بلوغها 12.135 ألف تصرف، مقارنة بـ 8344 في مارس 2022.

وأشار تقرير «بروبرتي فايندر» إلى ارتفاع قيمة تصرفات مارس بنسبة 53% على أساس سنوي، متجاوزة 34.2 مليار درهم.

وحسب التقرير، سجلت قيمة التصرفات على العقارات الجاهزة زيادة بنحو 34% على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 21.6 مليار درهم، مقارنة بـ 16.1 مليار درهم في مارس 2022، وبذلك سجل شهر مارس أعلى معدل في حجم وقيمة التصرفات العقارية منذ عقد من الزمان، وأظهرت أرقام البيانات الأخيرة تطوراً كبيراً في تفضيلات كل من الملاك والمستأجرين.

ووفق الأرقام التي كشفتها بيانات «بروبرتي فايندر» لشهر مارس، فإن 59.7% من الراغبين في تملك عقار يبحثون عن شقق سكنية، بينما يميل 40.3% إلى الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس)، كما زادت نسبة الباحثين عن شقق بين المستثمرين أو الراغبين بتملك منزل مسجلة 59.7%، مقارنة مع 57.2% في مارس 2022.

بالمقابل، انخفض عدد الباحثين عن الفلل أو تاون هاوس بنحو 2.5%، لتنخفض النسبة من 42.8% إلى 40.3%. وبلغت نسبة الباحثين عن شقق مؤلفة من غرفتي نوم 34%، تليها الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بنسبة 32%.

وفي قطاع الإيجارات، أشارت البيانات إلى أن نحو 79.8% من المستأجرين يسعون لاستئجار شقق سكنية، بينما يبحث 20.2% عن فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس). واستحوذت العقارات المفروشة على اهتمام 63.8% من الباحثين عن شقق بغرض الإقامة الطويلة، وركز 34.4% على الوحدات غير المفروشة. وبالنسبة للباحثين عن استئجار فيلا أو منزل مستقل (تاون هاوس)، فإن نحو 52.1% منهم أبدوا رغبتهم في وحدات غير مفروشة، مقابل 46.8% فضلوا استئجار فلل أو منازل مستقلة مفروشة.