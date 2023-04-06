«الاتحاد للطيران»: مساعدا طيار إماراتيان يقودان رحلة التدريب الأساسي على «دريملاينر»

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران»، عن تحقيق إنجاز مهم مع إتمام أول دفعة من طياريها المبتدئين برنامج «التدريب الأساسي» بنجاح على طائرة حقيقية من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، ضمن برنامج «رخصة الطيار متعدد الطواقم»، في وقت قاد فيه مساعدا طيار ثاني، رحلة التدريب الأساسي.

وأفادت الشركة في بيان بأن رحلات «التدريب الأساسي» تُنظم لتدريب الطيارين المبتدئين على الإقلاع والهبوط تحت إشراف مدرّب طيران مؤهل، ليخوض من بعدها الطيارون المبتدؤون تدريبات متقدمة على أكثر الطائرات عريضة البدن كفاءة وتطوراً في السوق، وهي طائرات «بوينغ 787 دريملاينر».

ولفتت إلى أن برنامج «رخصة الطيار متعدد الطواقم» لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، والذي تم تطويره بالتعاون مع «الاتحاد الدولي للنقل الجوي»، و«الهيئة العامة للطيران المدني»، أُطلق في أكتوبر 2020، إذ صمم لتلبية الطلب المتزايد على طيارين ذوي كفاءة عالية في القطاع.

وبهدف الحصول على أعلى معايير الاحترافية والمهارة، صمم البرنامج لتدريب الطيارين المبتدئين ليصبحوا مؤهلين بالكامل لقيادة طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» من خلال توفير منهج تدريبي متسارع ومتقدّم يستفيد من أحدث تقنيات التعليم الرائدة في القطاع.

ويوفر البرنامج للطيارين تدريباً منظماً ومصمماً خصيصاً لتلبية متطلبات شركة الطيران، وطائراتها وبيئتها التشغيلية. ويشمل معرفة نظرية وتدريباً لمحاكاة الطيران، فضلاً عن تدريبات لقيادة الطائرة بإشراف أفضل مدربي الطيران المتخصصين على طراز تلك الطائرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية والتجارية في «الاتحاد للطيران»، محمد البلوكي: «كان أول من أتم برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم لطائرات (بوينغ 787 دريملاينر)، هم الطيارون المبتدؤون الإماراتيون، ما يدل على التزام (الاتحاد للطيران) الكبير إزاء مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تبنى منهجيات تدريبية عالية المستوى».