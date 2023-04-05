أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.28 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات الأربعاء، سيولة قاربت 1.28 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.092 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و187.98 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 285.42 مليون سهم عبر أكثر من 14.90 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.73% إلى 3429.63 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» طفيفًا بنسبة 0.09% إلى 9494.98 نقطة.

وفي دبي، انخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.3% عند سعر 5.73 درهم، كما انخفض سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 1.5% عند سعر 1.29 درهم.

وانخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.9% عند سعر 0.224 درهم. وفي المقابل، ارتفع سهم الخليج للملاحة بنسبة 6.3% عند سعر 1.19 درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم مصرف عجمان الذي ارتفع بنسبة 0.7% عند سعر 1.52 درهم وبتداولات قاربت 30 مليون سهم.

وفي أبوظبي، انخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 0.6% عند سعر 3.30 درهم وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم. وانخفض سهم مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 0.2% عند سعر 6.34 درهم.

كما انخفض سهم مجموعة موانئ أبوظبي بنسبة 0.2% عند سعر 6.34 درهم وبتداولات تجاوزت 8 مليون سهم،

وفي المقابل، ارتفع سهم الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 15% عند سعر 23 درهم وبتداولات قاربت 3 مليون سهم بعد أن وافق مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية، على قيام الشركة بالاستحواذ على أصول معينة لقاء قيامها بإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم إلى مؤسسة الصقر الذهبي للمقاولات البحرية (أو من تحددها). ووافق مجلس الإدارة على إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة إسمية قدرها 1 درهم لكل سند وبمبلغ إجمالي قدره 624.8 مليون درهم كسعر استحواذ.

كما ارتفع سهم دانة غاز بنسبة 0.9% عند سعر 0.832 درهم، كما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 0.2% عند سعر 4.85 درهم.