بيان من "مطارات دبي" بعد تصدر "دبي الدولي" قائمة أكبر مطارات العالم

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيث، بخصوص حفاظ مطار دبي الدولي على صدارة قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً :"سعيدون بتصدرنا قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم للسنة التاسعة على التوالي، وهي النتيجة المتوقعة نظراً للأداء المتميز الذي حققه مطار دبي الدولي خلال عام 2022، وكذلك الزيادة في حركة السفر خلال الربع الأخير من العام نفسه.

وأضاف غريفيث في بيان حصلت "الإمارات اليوم"على نسخة منه، : "لقد شهد قطاع السفر الجوي ارتفاعاً ملحوظاً في حركة السفر عالمياً عام 2022، وجاء هذا الإنجاز الذي حققه مطار دبي الدولي نتيجة التخطيط والتنسيق المتواصل والأداء المذهل من قبل جميع الفرق ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، وهو ما يميزنا كمجتمع واحد في مطارات دبي. فبفضل هذا التأهب والاستعداد بالتعاون مع شركائنا، تمكنا من استيعاب الزيادة السريعة في حركة السفر مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن توفير تجربة سفر سلسة واستثنائية لجميع ضيوفنا المسافرين والذين وصل عددهم إلى 66 مليون مسافر خلال العام المنصرم.

وتابع:"في الوقت الذي نحتفل فيه بهذا الإنجاز الرائع، يبقى تركيزنا منصباً على الاستمرار في الحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي على رأس قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً، وأفضل مطار في العالم من قبل المسافرين".