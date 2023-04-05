للعام التاسع على التوالي.. "دبي الدولي" أكبر مطار في العالم

كشف التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين خلال العام الماضي 2022 وذلك للعام التاسع على التوالي.



وبحسب المجلس ارتفع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال 2022 بنسبة 127% إلى 66 مليون مسافر، مقارنة مع 29.1 مليون مسافر في 2021.



وحل مطار "لندن هيثرو"، في المركز الثاني تلاه مطار أمستردام وباريس في المركزين الثالث والرابع.



وأشارت توقعات أولية لمؤسسة مطارات دبي إلى أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال العام الجاري، إلى نحو 78 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ "كوب 28".