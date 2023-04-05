«الاقتصاد»: تسجيل 2813 علامة تجارية جديدة في الربع الأول من 2023

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 2813 علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، نتيجة لتنامي جاذبية الدولة، باعتبارها وجهة رئيسة للاستثمار والتجارة إقليمياً وعالمياً.

وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر مارس 2023 الذي أصدرته الوزارة أمس، أنه تم تسجيل 1000 علامة تجارية جديدة خلال مارس الماضي، لافتاً إلى أن العلامات المسجلة شهدت تنوعاً كبيراً، وشملت شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.

ووفقاً للتقرير، فقد تصدرت التكنولوجيا، والأغذية والمشروبات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، القطاعات المسجلة، فضلاً عن قطاعات السياحة، والفنادق، والمطاعم والمقاهي، وخدمات التوصيل، والاتصالات، وخدمات تقنية المعلومات والحلول الذكية، والإلكترونيات، والوساطة العقارية، والتطوير العقاري، والتشييد والبناء، والمستشفيات والأدوية والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، إضافة إلى النفط والغاز وناقلات النفط وتأجير معدات حقول النفط، والاستثمار، والصناعة، والمصارف، ووسطاء التمويل، والدراسات المصرفية والمالية، والمعارض، والمطاحن، والخدمات الكهربائية والميكانيكية، والموارد البشرية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والثقافة، والسياحة، والبلاستيك، والسيارات ولوازمها، والشحن، والأبنية الخرسانية مسبقة الصنع، ومعدات الإطفاء ومكافحة الحرائق، وتركيب وصيانة الأنظمة، وحلول التغليف، والتصميم والمجوهرات، والعطور، والرسم، ومستحضرات التجميل، والفنون والرياضة، ومنتجات العناية الشخصية، وألعاب الأطفال، والأزياء، والموضة، والساعات، والألعاب الإلكترونية، والمصاعد، والمخابز والحلويات، والشوكولاتة، وغيرها.

وأسهمت مجموعة المحفزات التي أطلقتها الحكومة، والتسهيلات المستمرة في إجراءات الاستثمار، في دعم قطاع العلامات التجارية المسجلة في الدولة، وتقوية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها للإنتاج والتصنيع داخل الدولة وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وإعادة التصدير إلى مختلف دول العالم، لاسيما في ضوء ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المختلفة، نتيجة ارتفاع مستوى معيشة السكان، واستقطاب عشرات الآلاف من الزوار والسياح سنوياً.

سحب 852 لعبة أطفال وسماعات لعيوب تصنيعية

أعلنت وزارة الاقتصاد عن استدعاء وسحب 852 وحدة من لعبة أطفال وسماعات، لوجود عيوب تصنيعية فيها.

وفصّلت الوزارة أنها سحبت 673 وحدة من لعبة الأطفال «غيمة سكيب هوب سيلفر لاينينج»، للأنشطة التفاعلية المصنوعة في الصين في الفترة بين عامي 2016 و2022 بالتعاون مع الوكيل التجاري «مابير».

وأرجعت الوزارة السحب إلى أن قطع قطرات المطر المثبتة بالجزء السحابي الملحق بغيمة الأنشطة التفاعلية قد تنفصل عن الشريط، ما يشكل خطر الاختناق، ناصحة المستهلكين بإزالة الجزء السحابي من المنتج أو قص قطع قطرات المطر وإزالتها.

وستوفر الشركة للمستهلكين جزءاً سحابياً بديلاً، ولعبة «سكيب هوب» صغيرة، تعويضاً.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن سحب 179 سماعة احترافية ـ سلسة ميكروفونات المكثف الكهربائي المصنعة في اليابان في الفترة بين عامي 1985 و1997 بالتعاون مع الوكيل في منطقة الشركة الأوسط وإفريقيا، شركة «سوني».

وأرجعت الوزارة السحب إلى كون مستوى إحدى المواد المتواجدة في الجزء الذي يربط سلك الجهاز بالميكروفون، يتجاوز الكميات المقررة وفقاً لقرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 10 لعام 2017 بشأن لوائح دولة الإمارات للتحكم في نسب المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وطلبت بالتوقف عن استخدام المنتج، والاتصال بـ«سوني» لاستبداله، على أن يتم استرداد المبلغ المدفوع في حال كان الاستبدال غير ممكن.

• مجموعة المحفزات الحكومية أسهمت في دعم قطاع العلامات التجارية.