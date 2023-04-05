حملات رقابية مكثفة على منافذ البيع

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تنفذ حملات رقابية مكثفة بمختلف الأسواق المحلية خلال رمضان على منافذ البيع الرئيسة، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المحلية والاتحادية، لمتابعة ورصد أسعار السلع الأساسية ومطابقتها مع نقاط صناديق الدفع.

وأشارت الوزارة، عبر منصتها الرسمية الإلكترونية، إلى أهمية احتفاظ المستهلكين بفواتير الشراء التي يتم الاستناد إليها عند رصد أي تجاوزات سعرية أو تتعلق بحماية المستهلك.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل بالتعاون مع شركاء لها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على مراقبة أسعار أكثر من 300 سلعة ورصد متغيراتها بشكل أسبوعي، لضمان مواجهة أي ممارسات للاحتكار، وتمكين سياسات التنافسية الإيجابية لتعزيز استقرار الأسعار.

وأضافت أنها تعمل مع شركاء لها بالأسواق على ضمان توافر السلع الأساسية بكميات وفيرة تلبي حاجة المستهلكين، والحفاظ على المستويات المطلوبة من المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسة في منافذ البيع.