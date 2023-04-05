%30 زيادة في معاملات «الأنصاري» الرقمية

أفادت «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية» بأنها شهدت إقبالاً على قنواتها الرقمية التي تشمل تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهاتف المحمول وقناتها الإلكترونية (www.eExchange.com)، مسجلة ارتفاعاً في حجم المعاملات يفوق 30%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت القنوات الرقمية للمجموعة رقماً قياسياً جديداً، من خلال تحقيق عدد غير مسبوق من المعاملات وصل إلى 340 ألف معاملة خلال مارس 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للخدمات المالية»، راشد علي الأنصاري: «حرصنا على تصميم قنوات رقمية متعددة ومتكاملة تساعد في تمكين حركة الأموال، وتتيح للمستخدمين عدداً كبيراً من الخصائص والمزايا التي تساعد على إجراء معاملاتهم المالية بسلاسة وأمان».