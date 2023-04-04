«دبي الدولي» يستحوذ على 5 من أكثر 10 مسارات جوية ازدحاماً

كشفت مؤسسة «أو إيه جي»، الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي الدولي استحوذ على خمسة من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً من حيث السعة المقعدية بالنسبة للرحلات الدولية من وإلى «دبي الدولي»، خلال العام الماضي ككل، مشيرة إلى أن اثنين من هذه المسارات تركزا بين دبي ومحطات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما توزعت المسارات الأخرى من وإلى دبي في آسيا وأوروبا.

وأوضحت المؤسسة في بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «مسار دبي - الرياض» جاء في المركز الثاني عالمياً من حيث المسارات الدولية الأكثر ازدحاماً في عام 2022 بنحو 3.2 ملايين مقعد، فيما جاء «مسار دبي - لندن هيثرو» في المركز السادس عالمياً بنحو 2.7 مليون مقعد، أما «مسار دبي - جدة» فحلّ في المركز السادس عالمياً بنحو 2.4 مليون مقعد.

تصدر

وأضافت أن مسار «مومباي - دبي»، جاء في المركز الثامن مسجلاً نحو مليوني مقعد، وفي المركز العاشر مسار «دلهي - دبي» بنحو 1.9 مليون مقعد، لافتة إلى أن مطار دبي الدولي واصل تصدره قائمة أكبر المطارات في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال العام الماضي.

وبيّنت أن السعة المقعدية على مسار «دبي - لوس أنجلوس» وصل إلى نحو 31 ألف مقعد خلال سبتمبر من العام الماضي، وهو عاشر أطول المسارات بالنسبة للرحلات الدولية يبلغ مداه نحو 8.3 آلاف ميل جوي.

المقاعد المجدولة

وأظهرت بيانات، نشرتها «أو إيه جي»، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى نحو 4.65 ملايين مقعد مجدول خلال مارس 2023، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة.

يشار إلى أن الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي أضافت أكثر من 460 ألف مقعد مجدول على رحلاتها خلال مارس الجاري، مقارنة بفبراير الماضي، وهو أعلى منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، خلال شهر واحد، وذلك بحسب بيانات نشرتها «أو إيه جي».

استئناف

كما تواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

78 مليون مسافر

أشارت توقعات أولية لمؤسسة مطارات دبي إلى أن تصل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال العام الجاري، إلى نحو 78 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ «كوب 28».

• اثنان من المسارات تركزا بين دبي ومحطات في دول مجلس التعاون الخليجي.