«فيرمونت»: اختيار دبي مقراً للمجموعة لمكانتها القوية عالمياً

أفادت فنادق ومنتجعات «فيرمونت» الفندقية، بأنها نقلت رسمياً المقر العالمي للعلامة التجارية الفاخرة من باريس إلى دبي.

وذكرت المجموعة، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «تم اختيار دبي في نهاية المطاف لمكانتها القوية بوصفها مركزاً عالمياً، والقرب الاستراتيجي من أوروبا وآسيا وإفريقيا، ما يتيح سهولة الوصول إلى جزء كبير من العالم؛ وقدرة المدينة على جذب أفضل المواهب والعلامات التجارية والشركات والمستثمرين».

وذكرت أن «هذه الخطوة تأتي في أعقاب إعلان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (أكور)، سيباستيان بازين، العام الماضي، طرح هيكل جديد للمجموعة في جميع أنحاء العالم».

وبينت أنه في وقت سابق من هذا العام، تم تعيين مارك ويليس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أكور» للشرق الأوسط وإفريقيا والهند وتركيا، كرئيس تنفيذي لفنادق ومنتجعات «فيرمونت»، ليبدأ نقل المقر الرئيس العالمي للعلامة التجارية إلى دبي.

وأضافت أنها تدير 90 فندقاً بما في ذلك الفنادق الشهيرة مثل (فيرمونت سان فرانسيسكو، وذا بلازا في نيويورك، وذا سافوي في لندن، وفندق فيرمونت بيس في شنغهاي، وفيرمونت النخلة في دبي)، في أكثر من 30 دولة.

وتابعت: «تشتهر (فيرمونت) بفنادقها الشهيرة في بعض أكثر الوجهات المرغوبة في العالم وهي ملتزمة بإضافة المزيد من العناوين الشهيرة في جميع أنحاء العالم. وتمتلك العلامة التجارية أكثر من 30 فندقاً في مرحلة الإنشاء، مع افتتاحات جديدة تمتد من البحر الأحمر إلى بانكوك، ومن لاباز المكسيك إلى براغ، خلال السنوات المقبلة».

وذكرت أنه «مع وجود ما يقرب من 40% من مشاريعها الحالية في منطقة (الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا)، فإن الانتقال سيساعدها للاستفادة من الفرص الهائلة في المنطقة».