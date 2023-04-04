صندوق الأوبك يساهم بـ 40 مليون دولار في تمويل بناء محطتين لطاقة الرياح في أوزبكستان

وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، على تقديم قرضين بقيمة 40 مليون دولار للمساهمة في بناء وتشغيل وصيانة محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح في أوزبكستان، في إطار مساعدة البلاد على تعزيز قدرتها على توليد الطاقة المتجددة وتنويع مزيج الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وعبر الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية "فيينا"، عن سعادته بالتعاون مع السلطات المعنية في أوزبكستان والقطاع الخاص وشركاء التنمية في مشاريع الطاقة، التي تعزز حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وقال : زيادة مشاركة القطاع الخاص أمر أساسي لدعم التحول الطموح للطاقة في أوزبكستان.

ويساهم تمويل صندوق الأوبك إلى شركة "أكوا باور"، الرائدة في تشييد منشآت توليد الطاقة، في إنشاء وتشغيل محطتين لتوليد الكهرباء من الرياح، في منطقة بخاري، تبلغ قدرة كل منهما 500 ميجاوات، بإجمالي 3200 جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.8 مليار طن.

جدير بالذكر أن أوزبکستان تعد واحدة من أكثر الدول كثافة في استخدام الطاقة على مستوى العالم، وتعتزم إضافة قدرات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والتخفيف مخاطر المناخ، بعدما أدخلت سلسلة من الإصلاحات لإزالة الكربون وتحرير قطاع الطاقة وخلق بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص.