شركة سنغافورية ناشئة تختار دبي مركزاً لعملياتها

أعلنت «شركة سكالو التكنولوجية»، عن تأسيس مقرها الرئيسي في دبي، في خطوة استراتيجية لتحديد وتوجيه الشركات الناشئة التي لديها الإمكانيات على دخول الأسواق العالمية.

وأفادت الشركة في بيان، بأنها تعتزم استثمار 100 مليون دولار أميركي في الشركات الناشئة الواعدة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مؤكدة أن دبي تعتبر المركز الدولي المثالي لتوجيه خططها في قطاعي التكنولوجيا والألعاب.

ووفقاً للبيان، تأسست «سكالو التكنولوجية» في سنغافورة في عام 2020، واختارت دبي مركزاً لعملياتها، بناءً على مستوى الإمارة المرتفع للأنشطة التجارية والاقتصاد المتنامي والمبادرات الحكومية القوية لجذب رواد الأعمال والمحترفين من جميع أنحاء العالم.

وقال المدير والمؤسس المشارك لـ«شركة سكالو التكنولوجية»، عبد المالك ميراخميدوف: «تقع دبي في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد نمواً نشطاً وتوفر لنا العديد من الفرص الاستثمارية الرائعة».

وأضاف: «نحن نريد بشكل خاص الاستفادة من فرص التواصل مع الشركات الناشئة العالمية، ومقابلة المؤسسين المتمركزين في الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر دبي المكان الذي نحتاج فيه للتواصل مع شركائنا المحتملين كمجموعة تكنولوجية عالمية تركز على القطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الرقمي».

ويعتبر عبد مالك ميراخميدوف رائد أعمال ومستثمراً في منتجات متقدمة وخاصة بالصناعة عبر الحوسبة عالية الأداء، وخدمات البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

من جانبه قال المؤسس المشارك لـ«شركة سكالو التكنولوجية»، رشيد ماخات: «تتمثل فكرتنا الأساسية في مساعدة مؤسسي الشركات الناشئة الذين يمتلكون إمكانية توسيع نطاق أعمالهم لدخول الأسواق العالمية، بصرف النظر عن لغة أو موقع المتعاملين معهم المحتملين».

وأضاف: «نحن مهتمون بشكل خاص بمنتجات الذكاء الاصطناعي المستندة إلى الحوسبة السحابية وشركات الألعاب، ونبحث باستمرار عن الأفكار المبتكرة المتطورة التي يمكن أن تنمو في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه، نستكشف دائماً فرصاً جديدة في قطاعات أخرى سريعة النمو. وتحظى الأسواق التي تعرض إمكانات نمو متعددة على مدى السنوات الخمس إلى الـ10 المقبلة باهتمامنا الخاص».

وتهدف «شركة سكالو التكنولوجية» إلى المساعدة في إطلاق تقنيات مبتكرة للجماهير، وتريد جعل الوصول إلى البرمجيات الأفضل في فئتها ومرافق الحوسبة عالية الأداء بأسعار معقولة أكثر من خلال الحوسبة السحابية.

وتشمل الاستثمارات حتى الآن موقع «Megarender.com» للعرض السحابي عبر الإنترنت، و«Voctiv» وهي شركة تقنية عميقة تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على بناء مراكز اتصال مستقلة بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتستخدم متعاملين افتراضيين قادرين على متابعة المحادثات المعقدة وتقليد المشاعر البشرية.

وتمتلك «سكالو» مجموعة متنوعة من الاستثمارات المحتملة قيد الإعداد العام الجاري، بما في ذلك شركات تطوير ونشر الألعاب وتطبيقات «فينتيك» fintech، والشركات الموجهة للأعمال B2B للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وبعد أن خصصت 100 مليون دولار أميركي للاستثمار في الشركات الناشئة المحتملة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تقدر «سكالو» أن نحو 50% من هذه الاستثمارات سيكون في قطاع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.