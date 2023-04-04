«ديوا» تبحث التعاون مع شركات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، ونائب القنصل العام للصين في دبي، ليو تشنج جي، سبل تعزيز التعاون في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

وأكد الطاير أهمية التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الصينية في المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال في بيان صادر، أمس، إن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر بنية تحتية عالمية المستوى وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة، بما يدعم رؤيتها في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.