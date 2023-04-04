«مالية دبي»: بدء التسجيل في الدورة الثانية من «فرص»

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، أمس، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج «فرص»، المعني بتأهيل الخريجين الجدُد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل.

وأفادت الدائرة في بيان، بأن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصّصات المالية.

وأوضحت مدير إدارة الدراسات المالية في الدائرة، آمنة سالم الجابري، أن الدورة الثانية من البرنامج ستستمر لمدة 12 شهراً، وتُقدم على مرحلتين، الأولى مدتها شهران، وتتضمن مساقات تدريبية تُكسب منتسبي البرنامج المعارف والمهارات المطلوبة لأداء الأدوار الوظيفية المُختارة، والثانية مدتها 10 أشهر، وتتضمن العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة.

يشار إلى أن كل متدرب سيُمنح مكافأة شهرية تبلغ 8000 درهم، إضافة إلى إجازة مدفوعة الراتب.