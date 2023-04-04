«الاتحادية للضرائب» تخاطب الأعمال رسمياً للتسجيل في نظام «ضريبة الشركات»

وجهت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، دعوة رسمية للأعمال للتسجيل في نظام ضريبة الشركات، قائلة في رسائل بريدية أرسلتها للشركات، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إنه «تماشياً مع المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، يسر الهيئة الاتحادية للضرائب أن تعلن عن تفعيل بوابة التسجيل لضريبة الشركات والأعمال».

وأضافت أن «الدعوة خلال هذه المرحلة موجهة شخصياً للأعمال بهدف التسجيل، حيث تم تصميم عملية التسجيل الجديدة للسماح للأشخاص الخاضعين للضريبة باستخدام نظام التسجيل بسهولة».

وأشارت الهيئة إلى أن «هذا ينطبق على تسجيل الكيانات القانونية الفردية فقط، إذ يتعين على الكيانات القانونية التي ترغب في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ثم التقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية في تاريخ لاحق».

وبيّنت أنه «إضافة إلى ذلك، سيتم فتح التسجيل للأشخاص الخاضعين للضريبة مثل الأشخاص الطبيعيين في وقت لاحق».

وحددت «الاتحادية للضرائب»، لكل شركة، الإجراءات الواجب اتباعها للتسجيل عبر روابط مرفقة، كما طالبت بضرورة التأكد من تحديث معلومات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وكل المستندات الداعمة الموجودة ضمن بوابة «إمارات تاكس»، قبل التقدم بطلب تسجيل ضريبة الشركات.

وقالت إن «بوابة ضريبة الشركات والأعمال تتضمن الدليل الإرشادي الكامل للتسجيل في النظام، مع إرشادات واضحة لتقديم الدعم خطوة بخطوة في استكمال عملية التسجيل بدقة وكفاءة»، لافتة إلى أنه بعد الموافقة على التسجيل، ستحصل الأعمال على ملف ترحيبي، يشرح متى سيطلب منهم تقديم أول إقرار ضريبي.