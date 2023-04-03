"أوبك+" : خفض إنتاج النفط طوعا بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا إجراء احترازي يدعم استقرار السوق

أكد المشاركون في الاجتماع الـ 48 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ومن خارجها "أوبك+" الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي أن خفض إنتاج النفط الطوعي لـ 9 دول بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا بدءا من مايو المقبل هو إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

كما أكدوا خلال الاجتماع مجددا التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية العام الجاري 2023 كما تقرر في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك الذي عقد في الخامس من أكتوبر 2022، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.

واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2023 ولاحظت الامتثال الكلي لدول "أوبك+"، فيما أشارت اللجنة إلى خفض الإنتاج الطوعي الذي أعلنته أمس كل من " المملكة العربية السعودية بمقدار 500 ألف برميل يوميا، والعراق بـ 211 ألف برميل، والإمارات بـ 144 ألف برميل، والكويت بـ 128 ألف برميل، وكازاخستان بـ 78 ألف برميل يوميا، والجزائر بـ 48 ألف برميل، وعمان بـ 40 ألف برميل، والجابون بـ 8 آلاف برميل، وروسيا بـ 500 ألف برميل يوميا"، وذلك اعتبارا من مايو حتى نهاية عام 2023، بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ "أوبك+".

ومن المقرر عقد الاجتماع الـ 49 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في شهر يونيو المقبل.