«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 708 شركات جديدة في الربع الأول 2023

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن تسجيل رقم قياسي جديد خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، بعد انضمام 708 شركات جديدة إلى منطقته الحرة، مسجلاً بذلك أفضل أداء له خلال فترة الربع السنوي الأول منذ تأسيسه في عام 2002.

وأفاد المركز في بيان بأن هذا الإنجاز القياسي الجديد يمثل نمواً بنسبة 8.4% على أساس سنوي، وهو أعلى بنسبة 13.7% من متوسط أداء «دبي للسلع المتعددة» خلال خمس سنوات.



نتائج قياسية

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، تأتي هذه النتائج القياسية لتؤكّد بقوة على مكانة دبي، كوجهة رئيسية للاستثمار، مدعومةً بالانتعاش الاقتصادي القوي على المستوى الوطني، وسهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة».

وأضاف: «كان تسجيل 708 شركات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن المعدل الممتاز للاحتفاظ بالشركات الأعضاء في المركز، دليلاً آخر على قدرتنا الراسخة على توقّع احتياجات الشركات العالمية، وتطوير خدماتنا بما يلبي تطلعاتها في ظل المشهد الاقتصادي المتغير».

ولفت إلى أن التقارير تشير إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة يسهم بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما تشكّل الشركات الأجنبية المسجلة لديه أكثر من 90% من إجمالي الشركات الأعضاء، ما يجعل «دبي للسلع المتعددة» المنطقة التجارية المفضّلة للشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس فروع لها في الإمارة.

وقال بن سليّم: «سيظل دعم نجاح الشركات المتواصل أولويتنا الرئيسية، إذ أن ازدهار هذه الشركات سيخدم أهدافنا على مدار الأشهر والسنوات المقبلة».

وتابع: «ينصب تركيزنا الآن على عدد من المجالات عالية النمو مثل تقنيات الـ(ويب 3) والألعاب الإلكترونية، ونستغل هذا الزخم القوي لتحقيق النمو طويل المدى على مستوى جميع قطاعاتنا. وسنستمر من خلال ذلك في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) والمساهمة بشكل كبير في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة».



أسواق رئيسية

ووفقاً لـ«دبي للسلع المتعددة»، فقد سجّلت الأسواق الرئيسية للمركز أداءً قوياً مقارنةً بالفترة ذاتها خلال العام الماضي 2022، وذلك بفضل الإقبال المتزايد من جانب الشركات المقبلة من العديد من بلدان العالم مثل الهند، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، وفرنسا، إلى المركز بهدف توسيع نطاق أعمالها العالمية.

وعلى الصعيد ذاته، حقّق المركز نتائج قياسية من الحملات الترويجية وبرامج التواصل المتخصصة مع أسواق مثل إسرائيل، وإسبانيا، وكوريا.

وأكد «دبي للسلع المتعددة» أن الزخم القوي الذي شهده «مركز كريبتو» التابع للمركز، وإطلاق «مركز الألعاب» في ديسمبر 2022 أسهما بشكل كبير في دعم استراتيجية النمو المستدام للمركز.

وشهد الربع الأول من العام إعلان مركز دبي للسلع المتعددة عن بدء مبيعات وحدات سكنية فاخرة ضمن مشروع «سو/أبتاون دبي ريزيدنسيز»، إضافة إلى مجموعة تطورات جديدة مقبلة في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، وعدد من الشركات المهمة التي تهدف إلى تبني المنظومة المتكاملة لتقنيات التشفير والـ«ويب 3» التي يقدمها «مركز كريبتو».



أداء 2022

ويأتي تحقيق هذا الأداء القياسي للمركز خلال الربع الأول بعد تسجيله أفضل أداء سنوي له في عام 2022، والذي استقطب خلاله 3049 شركة. ويشير هذا الأداء القوي إلى القيمة البارزة التي يوفرها «دبي للسلع المتعددة» للشركات كافة التي تتطلع إلى التوسع دولياً والاستفادة من فرص التجارة العالمية انطلاقاً من دبي.