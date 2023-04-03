13.1 ألف حساب جديد في "دبي المالي" خلال الربع الأول بنمو 52%

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 13 ألفا و109 حسابات جديدة للمستثمرين خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"إمباور" و"تعليم"، إضافة إلى الإدراج المرتقب لشركة "الأنصاري" للخدمات المالية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجّل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 52% خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بـ8627 حسابا جديدا خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأضافت الشركات 6591 حساباً جديداً في مارس الماضي، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الربع الأول بواقع 3419 حسابا أو ما نسبته 26.1%، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 1772 حسابا تعادل 13.5%، ومن ثم "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 1541 حسابا بحصة 11.7%، تلتها شركة "بي إتش إم كابيتال" بنحو 1400 حساب بنسبة 10.6%، و"الدولية للأوراق المالية" 1256 حساباً بحصة 9.6%، و"المشرق للأوراق المالية" 1247 حساباً بنسبة 9.5%، ثم "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" 430 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة، أكثر من 781.4 ألف صفقة خلال الربع الأول من العام الجاري، على عدد 16.4 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 38 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية "هيرميس" على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة بنسبة 25.15% أو ما يعادل 9.96 مليار درهم، ثم "أرقام سيكيورتيز" بحصة 16% توازي 6.1 مليار درهم، وثالثاً "بي إم إتش كابيتال" بنحو 4.1 مليار درهم أو ما نسبته 10.7%.