«دبي للاقتصاد الرقمي» تبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الورشة العاشرة ضمن سلسلة ورش عمل الاقتصاد الرقمي التي تعقدها الغرفة دورياً، وجمعت فيها قادة ومديرين تنفيذيين، ونخبة من الخبراء ورواد الأعمال في مجال تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، سعي دولة الإمارات إلى فتح آفاق الاقتصاد الرقمي، من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن رسم خريطة طريق واضحة لدعم القطاعات الرقمية في دبي.

وقال إن الاقتصاد الرقمي في الإمارات حقق نتائج متميزة خلال سنوات قليلة، إذ تمكّن من تحقيق نمو أسرع بمرتين ونصف، مقارنة مع سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما نجح في مضاعفة حجمه على مدار الأعوام الـ20 السابقة، ما كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، وجعل دبي ودولة الإمارات واحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية لتعزيز الاستثمار، وتوفير بيئة رقمية للمواهب العالمية.