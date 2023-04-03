شراكة تستقطب مجموعتين إيطاليتين لإطلاق عيادات ذكية في الإمارات

كشفت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا»، عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، يومي الثاني والثالث من مارس 2023، ومنها إطلاق العيادات الذكية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وهي مفهوم جديد في قطاع الرعاية الصحية، يركز على تحسين جودة الحياة ومسارات العافية.

جاء ذلك خلال توقيع شراكة مع مجموعتي «جي كي إس دي» القابضة للاستثمار، و«سان دوناتو للمستشفيات الخاصة» الإيطاليتين. وشهد التوقيع وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، فيما وقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، ونائب رئيس «سان دوناتو»، باولو روتيلي.

وأعلنت المجموعتان خلال مارس 2023، استثمار أكثر من 125 مليون يورو (نحو 499 مليون درهم) في مشروعات جديدة بدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، تشمل بنية تحتية جامعية وعيادات ذكية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح: «يتمثل الهدف الرئيس لمنصة (إنفستوبيا) في تأسيس منظومة عالمية للاستثمار في الاقتصادات الجديدة، ومن أبرزها قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية، حيث يسعدنا أن نشهد إطلاق العيادات الذكية في دولة الإمارات خلال مؤتمر إنفستوبيا 2023، بالتعاون مع مجموعة (جي كي إس دي) للاستثمار، ومجموعة (سان دوناتو للمستشفيات الخاصة)، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تؤديه (إنفستوبيا)، كوجهة أعمال عالمية، حيث يلتقي المستثمرون والفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الجديدة».

من جانبه، قال رئيس مجموعة «جي كي إس دي» القابضة للاستثمار، كمال غريبي، إن إسهام دولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال منصة إنفستوبيا، جديرة بالثناء، لافتاً إلى أن «إنفستوبيا» تهدف إلى دفع الاستثمارات العالمية في قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك الرعاية الصحية.