«ملتقى الاستثمار السنوي» ينطلق مايو المقبل

تنطلق خلال الفترة الممتدة من الثامن إلى الـ10 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات الدورة 12 من «ملتقى الاستثمار السنوي»، التي تنطلق بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار». ويتضمن الملتقى فعاليات ومنتديات ومؤتمرات تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتتناول الفعاليات ضمن محوري الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا، موضوعات تشمل الزراعة، الطاقة، التكنولوجيا، الصناعة، السياحة والضيافة، النقل، الخدمات المالية، الصحة والتعليم.